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منسق "القدس موعدنا": اعتقال المرشحين لن يثنينا عن خدمة قضيتنا وأبناء شعبنا

02 مارس 2022 . الساعة 11:55 بتوقيت القدس
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جنود الاحتلال يعتقلون مواطنا بالضفة (أرشيف)

استنكر منسق قائمة "القدس موعدنا" ناجح عاصي اعتقال الاحتلال للمرشح الدكتور ياسر حمّاد من مدينة قلقيلية، ضمن حملة الاعتقالات التي شنتها قوات الاحتلال فجر الأربعاء في مدن الضفة الغربية.

وشدد عاصي في بيان مقتضب اليوم الأربعاء، أن سياسة الاحتلال بحق المرشحين ونخب الشعب الفلسطيني لن تجدي نفعا ولن تدفعهم للتقاعس عن خدمة أبناء شعبهم.

وقال عاصي: إن "الاحتلال يرتكب جريمة وتعديا على القوانين الدولية باستهدافه المرشحين كونهم نشطاء سياسيين، ولم يرتكبوا جرمًا سوى محاولتهم خدمة أبناء وطنهم".

وأشاد بالمرشح الأسير ياسر حماد الذي تعرض للاعتقال ومداهمة بيته سابقا دون أن يؤثر ذلك على مواقفه تجاه شعبه وقضيته.

وبين أن سياسة الاعتقال بحق المرشحين والناشطين السياسيين تعبر عن إفلاس الاحتلال وحالة الانحدار القيمي والأخلاقي الذي وصل له.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة بمناطق متفرقة بالضفة الغربية طالت 36 مواطنًا بينهم المرشح عن قائمة "القدس موعدنا" في قلقيلية ياسر حماد.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت منزل حماد في شهر تشرين أول الماضي وصادرت مركبة نجله "خبيب" وسرقت مبلغاً من المال من بيته.

والدكتور ياسر حماد أكاديمي فلسطيني من مدينة قلقيلية أمضى في سجون الاحتلال سنوات عديدة، دون أن تنال من إرادته وعزيمته في وجه الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قوات الاحتلال #قيادات حماس #اعتقال المرشحين #مرشح للمجلس التشريعي #ياسر حمّاد

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