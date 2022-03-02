مستوطنون يعطبون إطارات 11 مركبة ويخطون شعارات عنصرية بسلفيت

أعطب مستوطنون، اليوم الأربعاء، إطارات 11 مركبة، وخطوا شعارات عنصرية في قرية اسكاكا شرق سلفيت بالضفة الغربية.

وأفاد رئيس مجلس قروي اسكاكا أسامة ظاهر في حديث نشرته وكالة (وفا) للأنباء التابعة للسلطة "بأن مستوطنين اقتحموا القرية فجرا ، وأعطبوا إطارات المركبات التي تعود ملكيتها لأهالي القرية في المنطقة الشمالية، وخطوا شعارات عنصرية على عدد منها، وعلى جدران عدد من المنازل.

ويعيش نحو مليون مستوطن في 199مستوطنة و220 بؤرة أُقيمت على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.

ويعدّ الاستيطان مخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول/ ديسمبر من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.

ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني، ومطالبات بتفكيك المستوطنات ووقف مشاريع توسعتها؛ إلا أن سلطات الاحتلال ترفض ذلك.

وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2016، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.​

المصدر / فلسطين أون لاين