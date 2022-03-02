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"حمد": الشعب الفلسطيني قرر المواجهة ولن يقبل باستمرار انتهاكات الاحتلال

02 مارس 2022 . الساعة 10:43 بتوقيت القدس
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مواطنون يتصدون لاقتحامات الاحتلال (أرشيف)

قالت المرشحة عن قائمة القدس موعدنا، الناشطة سمر حمد، اليوم الأربعاء: إن "الانتفاضة المتأججة والمتنقلة بين مدينة وأخرى في الضفة الغربية، تؤكد أن الشعب الفلسطيني اتخذ قرار المواجهة، ولا يقبل باستمرار انتهاكات الاحتلال واجراءاته المجرمة بالقتل والتشريد وقضم الأراضي".

وأشارت خلال تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إلى أن مدينة القدس تتعرض لهجمة شرسة وتنكيل بحق سكانها المقدسيين، مضيفة: "ما رأيناه من امتهان وضرب وسحل لطفلة على بوابات القدس يمثل الوجه لحقيقي لهذا الكيان الجبان، الذي يستقوي على الأطفال، ويمعن في جرائمه بحق المدنيين".

ودعت "أبناء شعبنا الحر الأبي، شعب الشهداء، إلى أن يقف صفا واحد في وجه الآلة العنصرية المجرمة، وأن ينصر الأسرى، وأن يدافع عن أرضه وحقه في الوجود والاستقلال".

واستشهد أمس، الشابان عبد الله الحصري وشادي نجم خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في مخيم جنين، والشاب عمار أبو عفيفة من مخيم العروب شمال الخليل برصاص الاحتلال قرب بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

كما أصيب عشرات المواطنين بجروح وحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، أمس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية، وسط الخليل، عقب مشاركتهم في مسيرات مساندة للأسرى في مدن الضفة المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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