غزة: 8 حالات وفاة و418 إصابة جديدة بـ"كورونا"

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 8 حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وذكرت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 1589 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 418 إصابة جديدة بالفيروس.

ونوهت لتسجيل 1200 حالة تعاف جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 246523 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 10241 حالة، وإجمالي المتعافين 234358 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1924 وفاة.

وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 102 حالة، من بينها 70 حالة خطيرة وحرجة.

وبينت أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 662144 شخص.

المصدر / فلسطين أون لاين