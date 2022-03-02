مرداوي: مواجهة الاحتلال في تصاعد والمقاومة المتواصلة ستُنهيه

قال القيادي في حركة "حماس" محمود مرداوي: إن المواجهة مع الاحتلال في حالة تصاعد مستمر، والمسيرة تتجه لاستعادة حقوق شعبنا الفلسطيني".

وأكد مرداوي في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، على أن "الاحتلال لا يمكن له أن يدوم، وسيزول بصمود شعبنا وإصراره على المقاومة".

وأضاف: "إن شعبنا يقدم أغلى ما يملك دفاعا عن أرضه ووطنه، وهناك تصاعد مستمر في المواجهة مع الاحتلال في ظل عدم توقفه عن قتل الأهالي في الضفة."

وشدد "نعد شعبنا وأمتنا أن التضحيات لن تذهب هدرا"، عاداً "التفاف الشعب حول المقاومة دليل على صدقها".

ورأى أن الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده بعد معركة سيف القدس بات مجند لمواجهة الاحتلال.

وتابع: "إعداد مناطق الضفة وأراضي الـ48 للمعركة القادمة سنصل إليها، وأهالي النقب فاجأوا الجميع بصمودهم وثباتهم ضد الاحتلال".

ولفت إلى أن التنسيق الأمني يشجع الاحتلال على ارتكاب الجرائم بحق شعبنا، ومن يقوده هدفه أن يستكين شعبنا ويخضع للاحتلال، قائلاً: "مشروع أوسلو أراد أن يغير من وعي الفلسطيني في نابلس وجنين وكل مناطق الضفة".

وأكد على أن "الجبهة الداخلية هي الأساس، ولا بد أن يشعر أبناء شعبنا أن تضحياتهم لم تذهب سدى".

وأضاف: "قيادة السلطة غير أمينة وأضاعت تضحيات وصمود شعبنا، ويجب أن نحسم القرار الفلسطيني حتى يعي شعبنا أن من يجني الثمار سيكون أمينا على تضحيات شعبنا وصموده".

المصدر / فلسطين أون لاين