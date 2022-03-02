فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"حمد": الشعب الفلسطيني قرر المواجهة ولن يقبل باستمرار انتهاكات الاحتلال

غرق سفينة شحن تحمل آلاف السيارات الفارهة قبالة جزر الأزور

مرداوي: مواجهة الاحتلال في تصاعد والمقاومة المتواصلة ستُنهيه

غزة: 8 حالات وفاة و418 إصابة جديدة بـ"كورونا"

غوغل وسناب شات تحجبان خدماتهما عن المستخدمين بروسيا

الاحتلال يُخفض تمثيله في النقاش الأممي حول حرب أوكرانيا

وظيفة شاغرة في بلدية غزة

الإعلان عن صرف رواتب المتقاعدين غدًا الخميس

أسعار نفط برنت فوق 111 دولارا ترقبا لاجتماع "أوبك +"

السلطة تؤجج الخلافات العائلية باعتقال أبناء عائلة حنايشة

إعلان تيك توك داخلي

غوغل وسناب شات تحجبان خدماتهما عن المستخدمين بروسيا

02 مارس 2022 . الساعة 10:05 بتوقيت القدس
...
صورة تعبيرية

وسط تصعيد متبادل بين روسيا وأوكرانيا على مواقع التواصل الاجتماعي، لجأت شركة غوغل إلى إزالة وسائط الدولة الروسية من شبكة الإنترنت، وقررت حجب قنوات يوتيوب الخاصة بالمذيعين الروس، وروسيا اليوم، وسبوتنيك في أوروبا.

من جانبها حظرت شركة "سناب شات" جميع الإعلانات التجارية على الموقع في روسيا وبيلاروسيا.

وبدأت شركة "غوغل" قبل يومين بحظر وتعليق الإعلانات لوسائل الإعلام الحكومية الروسية على منصاتها المختلفة.

وذكرت مصادر مطلعة، الأحد، أن الشركة الأميركية العملاقة حظرت إمكانية قيام وسائل الإعلام الحكومية الروسية باستخدام الإعلانات ووسائل الترويج على منصات محرك البحث المختلفة.

وأتت تلك الخطوة، بعدما أعلنت شركة "فيسبوك" عن حظر وسائل الإعلام الحكومية الروسية من القيام بالإعلانات والترويج على منصاته.

وأعلن رئيس قسم الأمن السيبراني في "فيسبوك"، ناثانيال غليخر، السبت الماضي، أن موقع التواصل الاجتماعي حظر وسائل الإعلام الحكومية الروسية من القيام بالإعلانات والترويج على منصاته.

كما قال عبر صفحته الخاصة على "تويتر": "نحن الآن سنمنع وسائل الإعلام الحكومية الروسية من الإعلان والترويج أو تحقيق الدخل من على منصتنا في أي مكان في العالم".

وكانت القوات الروسية، قد بدأت فجر الخميس 24 فبراير، في شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، ما فتح الباب أمام احتمالية اندلاع حرب عالمية "ثالثة"، ستكون الأولى في القرن الحادي والعشرين.

المصدر / العربية نت
إعلان فيسبوك داخلي
#روسيا #غوغل #سناب

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة