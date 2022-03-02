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الاحتلال يُخفض تمثيله في النقاش الأممي حول حرب أوكرانيا

02 مارس 2022 . الساعة 09:47 بتوقيت القدس
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جلسة نقاش داخل أروقة الأمم المتحدة (أرشيف)

أفادت وسائل إعلام عبرية، أن وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد، قرر خفض مستوى تمثيل الاحتلال الإسرائيلي في النقاش الطارئ الذي تجريه الجمعية العمومية للأمم المتحدة حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت "إذاعة كان" العبرية، اليوم الأربعاء، إن الوزير لابيد أوعز إلى نوعا فورمان، نائبة السفير الأممي غلعاد أردان، بإلقاء كلمة الاحتلال أمام الجمعية العامة للمؤسسة الدولية، وليس السفير ذاته.

وذكرت الإذاعة أن مصادر سياسية أبدت قلقها بأن يقوم السفير أردان بإرباك الاحتلال الإسرائيلي وتوريطه مع روسيا، خلال كلمته.

وأشارت إلى أن دولة الاحتلال أعلنت أنها ستدعم مشروع القرار الذي سيُطرح لشجب روسيا.

وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعها ردود فعل غاضبة من عدة دول في العالم ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

 

المصدر / الأناضول
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#حرب أوكرانيا #النقاش الأممي

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