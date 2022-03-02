وظيفة شاغرة في بلدية غزة

إعلان توظيف صادر عن بلدية غزة تعلن فيه عن وظيفة أخصائي نفسي للعمل على بند العقد المؤقت بمركز الأطراف الصناعية .

مؤهلات ومهارات الوظيفة:

· درجة البكالوريوس / دبلوم معتمد في علم النفس.

· سنتان من الخبرة العملية في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي

· خبرة سنة على الأقل في تقديم المساعدة السريرية (العلاج الفردي والجماعي)

· خبرة في تقديم خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة.

· معرفة جيدة بمهارات اللغة الإنجليزية (قراءة وكتابة ومحادثة).

· مهارات تحليلية وإعداد تقارير جيدة.

· مهارات الحاسوب.

· مهارات التواصل الجيد

· مهارات العمل الجماعي الجيد

· الالتزام بالعمل في حالات الطوارئ

مهام الوظيفة:

· المساهمة في تنفيذ وتشغيل الأنشطة المتعلقة بالصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في ALPC تحت التنسيق والإشراف من فريق إدارة ALPC وفريق MHPSS التابع للجنة الدولية للصليب الأحمر.

· توفير جلسة فردية وجماعية للمستفيدين من مركز ALPC. توفير بناء القدرات لموظفي ALPC بدعم من اللجنة الدولية ؛ تقديم تقارير مكتوبة شهرية / سنوية بخصوص الأنشطة المنفذة.

· الاحتفاظ ببيانات مقدم الخدمة (مثل وزارة الصحة والمنظمات الدولية غير الحكومية والمنظمات غير الحكومية المحلية وأصحاب المصلحة الآخرين).

· الحفاظ على شبكات جيدة ومباشرة مع مندوب اللجنة الدولية للصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي والمسؤول الميداني.

· المشاركة في الفريق متعدد التخصصات في تقييمات وتدخلات المستفيدين.

· إجراء مقابلات فردية مع المستفيدين لتقييم الصحة النفسية والاحتياجات النفسية والاجتماعية ذات الصلة ، بما في ذلك:

1- تقييم ديناميات الأسرة.

2- تقييم الدعم الاجتماعي / البيئي.

3- تقييم الأثر العاطفي / النفسي للإعاقة.

4- تقييم توقعات المستفيدين حول عملية إعادة التأهيل.

5- تقييم استراتيجيات المواجهة التي يستخدمها المستفيدون.

6- تقييم احتياجات المستفيدين من حيث الإحالة إلى خدمات MH المتخصصة.

- تقييم الظروف الاجتماعية والبيئية والاحتياجات العملية للمستفيدين.

- تقييم ما إذا كان للمستفيدين احتياجات طبية أو اجتماعية أخرى (فقر ، نقص في دعم الأسرة ، الحاجة إلى تدريب مهني ، إلخ).

- توثيق وتحليل وتقييم المعلومات التي تم جمعها لأغراض المراقبة.

- القيام بأنشطة التوجيه الأسري (الجماعية والفردية).

- القيام بأنشطة توعوية وتثقيفية نفسية (جماعية وفردية).

- عقد مجموعات الدعم.

- توفير الدعم الفردي للصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي حسب الاحتياجات في الحالات الحادة (PFA أو تقنيات أخرى).

- متابعة الإحالات إلى المنظمات / المؤسسات الأخرى.

- المشاركة مع الفريق متعدد التخصصات في مناقشة الحالة.

- المشاركة مع الفريق متعدد التخصصات في الدورات التدريبية ذات الصلة.

- تطوير والحفاظ على جو عمل لطيف مع الزملاء في ALPC وكذلك المحاورين خارج ALPC.

- المشاركة في الاجتماعات الداخلية بناءً على طلب إدارة ALPC.

- تقديم الدعم والمشورة بشأن جوانب الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي لتطوير خطط العلاج متعدد الأدوية.

- العمل بالتعاون مع إدارة ALPC في جميع الأوقات ، والإبلاغ عن القضايا وتطوير البرنامج.

- استكمال التقارير المكتوبة على أساس شهري وتزويد إدارة ALPC بنسخة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

- تسجيل جميع معلومات المريض بدقة وتأكد دائمًا من سرية السجلات الطبية ومعلومات المريض.

شروط وأحكام العمل:

- عقد عمل بدوام كامل موقع من بلدية غزة واللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال الفترة من 1 إبريل 2022 إلى 31 نوفمبر 2022.

- سيتم إجراء تقييم كل 3 أشهر على مدار فترة العمل بأكملها.

طريقة التسجيل :

- للراغبين في التقدم لهذه الوظيفة ، يرجى تقديم سيرتك الذاتية وخطاب التقديم ، مع جميع الوثائق ذات الصلة ، على الموقع الإلكتروني للبلدية وذلك من خلال الضغط ( هنا ) ، في موعد أقصاه 10 مارس 2022