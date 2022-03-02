وظيفة شاغرة في بلدية غزة

إعلان توظيف صادر عن بلدية غزة تعلن فيه عن وظيفة أخصائي نفسي للعمل على بند العقد المؤقت بمركز الأطراف الصناعية .
مؤهلات ومهارات الوظيفة:
· درجة البكالوريوس / دبلوم معتمد في علم النفس.
· سنتان من الخبرة العملية في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي
· خبرة سنة على الأقل في تقديم المساعدة السريرية (العلاج الفردي والجماعي)
· خبرة في تقديم خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة.
· معرفة جيدة بمهارات اللغة الإنجليزية (قراءة وكتابة ومحادثة).
· مهارات تحليلية وإعداد تقارير جيدة.
· مهارات الحاسوب.
· مهارات التواصل الجيد
· مهارات العمل الجماعي الجيد
· الالتزام بالعمل في حالات الطوارئ
مهام الوظيفة:
· المساهمة في تنفيذ وتشغيل الأنشطة المتعلقة بالصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في ALPC تحت التنسيق والإشراف من فريق إدارة ALPC وفريق MHPSS التابع للجنة الدولية للصليب الأحمر.
· توفير جلسة فردية وجماعية للمستفيدين من مركز ALPC. توفير بناء القدرات لموظفي ALPC بدعم من اللجنة الدولية ؛ تقديم تقارير مكتوبة شهرية / سنوية بخصوص الأنشطة المنفذة.
· الاحتفاظ ببيانات مقدم الخدمة (مثل وزارة الصحة والمنظمات الدولية غير الحكومية والمنظمات غير الحكومية المحلية وأصحاب المصلحة الآخرين).
· الحفاظ على شبكات جيدة ومباشرة مع مندوب اللجنة الدولية للصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي والمسؤول الميداني.
· المشاركة في الفريق متعدد التخصصات في تقييمات وتدخلات المستفيدين.
· إجراء مقابلات فردية مع المستفيدين لتقييم الصحة النفسية والاحتياجات النفسية والاجتماعية ذات الصلة ، بما في ذلك:
1- تقييم ديناميات الأسرة.
2- تقييم الدعم الاجتماعي / البيئي.
3- تقييم الأثر العاطفي / النفسي للإعاقة.
4- تقييم توقعات المستفيدين حول عملية إعادة التأهيل.
5- تقييم استراتيجيات المواجهة التي يستخدمها المستفيدون.
6- تقييم احتياجات المستفيدين من حيث الإحالة إلى خدمات MH المتخصصة.
- تقييم الظروف الاجتماعية والبيئية والاحتياجات العملية للمستفيدين.
- تقييم ما إذا كان للمستفيدين احتياجات طبية أو اجتماعية أخرى (فقر ، نقص في دعم الأسرة ، الحاجة إلى تدريب مهني ، إلخ).
- توثيق وتحليل وتقييم المعلومات التي تم جمعها لأغراض المراقبة.
- القيام بأنشطة التوجيه الأسري (الجماعية والفردية).
- القيام بأنشطة توعوية وتثقيفية نفسية (جماعية وفردية).
- عقد مجموعات الدعم.
- توفير الدعم الفردي للصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي حسب الاحتياجات في الحالات الحادة (PFA أو تقنيات أخرى).
- متابعة الإحالات إلى المنظمات / المؤسسات الأخرى.
- المشاركة مع الفريق متعدد التخصصات في مناقشة الحالة.
- المشاركة مع الفريق متعدد التخصصات في الدورات التدريبية ذات الصلة.
- تطوير والحفاظ على جو عمل لطيف مع الزملاء في ALPC وكذلك المحاورين خارج ALPC.
- المشاركة في الاجتماعات الداخلية بناءً على طلب إدارة ALPC.
- تقديم الدعم والمشورة بشأن جوانب الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي لتطوير خطط العلاج متعدد الأدوية.
- العمل بالتعاون مع إدارة ALPC في جميع الأوقات ، والإبلاغ عن القضايا وتطوير البرنامج.
- استكمال التقارير المكتوبة على أساس شهري وتزويد إدارة ALPC بنسخة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
- تسجيل جميع معلومات المريض بدقة وتأكد دائمًا من سرية السجلات الطبية ومعلومات المريض.
شروط وأحكام العمل:
- عقد عمل بدوام كامل موقع من بلدية غزة واللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال الفترة من 1 إبريل 2022 إلى 31 نوفمبر 2022.
- سيتم إجراء تقييم كل 3 أشهر على مدار فترة العمل بأكملها.
طريقة التسجيل :
- للراغبين في التقدم لهذه الوظيفة ، يرجى تقديم سيرتك الذاتية وخطاب التقديم ، مع جميع الوثائق ذات الصلة ، على الموقع الإلكتروني للبلدية وذلك من خلال الضغط ( هنا ) ، في موعد أقصاه 10 مارس 2022