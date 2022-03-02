مطلوب محاسب للعمل في شركة بغزة

إعلان توظيف صادر عن شركة اثيكو تريد لأنظمة التعبئة والتغليف بمدينة غزة تعلن فيه عن وظيفة محاسب .
شروط التسجيل
1- أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة جامعية في مجال المحاسبة .
2- أن يكون لديه الخبرة والمعرفة الكاملة بمهام ومسؤوليات المحاسبة
. 3- أن يكون لديه الخبرة الكافيه في مهارات الحاسوب وبرامج المحاسبة .
4- قوة الشخصية والعمل الجاد .
5- حسن المظهر واللباقة في الأسلوب والتعامل .
6- تحمل ضغط العمل .
7- القدرة على العمل ضمن فريق .
8- إتقان اللغه الإنجليزية
9- أن يكون من سكان مدينة غزة
طريقة التسجيل
- على من تتوفر بِه المؤهلات السابقة للتقدم لهذه الوظيفة، يرجى إرسال السيرة الذاتية على الإيميل التالي :