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مطلوب محاسب للعمل في شركة بغزة

02 مارس 2022 . الساعة 09:32 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن شركة اثيكو تريد لأنظمة التعبئة والتغليف بمدينة غزة تعلن فيه عن وظيفة محاسب .

شروط التسجيل 

 1- أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة جامعية في مجال المحاسبة . 

 2- أن يكون لديه الخبرة والمعرفة الكاملة بمهام ومسؤوليات المحاسبة 

. 3- أن يكون لديه الخبرة الكافيه في مهارات الحاسوب وبرامج المحاسبة .

 4- قوة الشخصية والعمل الجاد .

 5- حسن المظهر واللباقة في الأسلوب والتعامل .

 6- تحمل ضغط العمل .

 7- القدرة على العمل ضمن فريق .

8- إتقان اللغه الإنجليزية 

9- أن يكون من سكان مدينة غزة 

 طريقة التسجيل  

- على من تتوفر بِه المؤهلات السابقة للتقدم لهذه الوظيفة، يرجى إرسال السيرة الذاتية على الإيميل التالي :

  [email protected] 

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