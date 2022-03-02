مطلوب محاسب للعمل في شركة بغزة

إعلان توظيف صادر عن شركة اثيكو تريد لأنظمة التعبئة والتغليف بمدينة غزة تعلن فيه عن وظيفة محاسب .

شروط التسجيل

1- أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة جامعية في مجال المحاسبة .

2- أن يكون لديه الخبرة والمعرفة الكاملة بمهام ومسؤوليات المحاسبة

. 3- أن يكون لديه الخبرة الكافيه في مهارات الحاسوب وبرامج المحاسبة .

4- قوة الشخصية والعمل الجاد .

5- حسن المظهر واللباقة في الأسلوب والتعامل .

6- تحمل ضغط العمل .

7- القدرة على العمل ضمن فريق .

8- إتقان اللغه الإنجليزية

9- أن يكون من سكان مدينة غزة

طريقة التسجيل

- على من تتوفر بِه المؤهلات السابقة للتقدم لهذه الوظيفة، يرجى إرسال السيرة الذاتية على الإيميل التالي :

[email protected]