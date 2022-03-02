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تايلندي عمره 102 عاماً ويسجل رقماً قياسياً بالجري

02 مارس 2022 . الساعة 09:19 بتوقيت القدس
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الرياضي التايلاندي ساوانج جانبرام

ربما يكون عدو رجل لمسافة متر في 27.08 ثانية أمرا غير مثير للاهتمام، لكن الأمر يختلف عندما يكون عمر هذا الرجل 102 عاما.

الرياضي التايلاندي ساوانج جانبرام يشتهر بكونه أقدم عداء في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، وشارك أربع مرات في بطولة تايلاند السنوية للرياضيين المحترفين.

وفي مطلع الأسبوع خلال الدورة السادسة والعشرين للبطولة التي أقيمت في مقاطعة ساموت سونجخرام بجنوب غرب البلاد، فاز بجميع الميداليات الذهبية في فئة 100-105 أعوام، إذ تجاوز جميع المنافسين في تلك الفئة العمرية.

وعندما سئل عن السر وراء عمره الطويل، قال ساوانج "ممارسة الرياضة جعلتني قويا وجيدا. بالإضافة إلى ذلك، تساعد التمارين على تحسين شهيتك حتى تأكل جيدا أيضا".

ويعتاد ساوانج المشي يوميا مع ابنته سيريبان البالغة من العمر 70 عاما مع القيام بأعمال منزلية بسيطة مثل كنس الأوراق المتساقطة في الحديقة.

لكنه كان يزيد من الجرعة قبل المنافسات، إذ كان يتدرب مرتين في اليوم لمدة أسبوع في ملعب محلي مع ابنته.

وقد أتى التدريب بثماره، إذ كان الوقت الذي استغرقه ساوانج في سباق مئة متر هذا العام أفضل رقم شخصي ورقما قياسيا جديدا لفئته العمرية في تايلاند.

المصدر / وكالات
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