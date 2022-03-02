حملة اعتقالات للاحتلال في الضفة تطال 35 مواطنًا

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة بمناطق متفرقة بالضفة الغربية تركزت في جنين وبيت لحم، طالت أسرى محررين والمرشح عن قائمة "القدس موعدنا" في قلقيلية ياسر حماد.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت 35 مواطنًا من الضفة، بينهم 12 أسيرا محررا من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين تزامنًا مع توجه قوات الاحتلال لهدم منازل عائلة جرادات في البلدة، و16 مواطنًا من بلدة حوسان غرب بيت لحم.

وطالت الاعتقالات في السيلة الحارثية كلًا من: منتصر أحمد جرادات، وعدنان عبد الباسط جرادات، وجمال جبارين، ومحمد نبيل زيود، وخطاب شواهنة، ويوسف شواهنة، والشيخ هاني جرادات، والشيخ خالد جرادات، وطلعت جرادات، وموسى زيود، وآدم الحوراني وأسيد الشلبي.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال مرشح قائمة القدس موعدنا د. ياسر حماد، بعد اقتحام وتفتيش منزله في المدينة.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من محمود يوسف الحايك ويوسف أسامة ناصر من نابلس، وعبد الرؤوف الجاغوب من بيتا جنوبًا، وحسام اشتية من تل غربًا.

كما واعتقلت قوات الاحتلال المحامي عبد الكريم فراح من الخليل، وصلاح أبو وردة من مخيم الفوار جنوب المدينة.

وفي بيت لحم، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في بلدة حوسان غربا، طالت كلًا من: مصعب زكري زعول، وبهاء عادل حمامرة، وعادل حمامرة، ومحمد إسماعيل زعول، وليث محمد زعول، ومازن زكي زعول، وثائر محمد زعول، وعبد الله أحمد زعول، وأنس ثائر زعول، وأحمد رائد زعول، وأحمد محمود زعول، وإسماعيل محمد زعول، وإبراهيم حمامرة، ومحمد إبراهيم حمامرة، ومحمد حلمي حمامرة ونور محمد حمامرة.

ويذكر أنه استشهد أمس، الشابان عبد الله الحصري وشادي نجم خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في مخيم جنين، والشاب عمار أبو عفيفة من مخيم العروب شمال الخليل برصاص الاحتلال قرب بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

المصدر / فلسطين أون لاين