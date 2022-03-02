فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الإعلام الحكومي: 109 انتهاكات بحق الصحفيين خلال فبراير

تايلندي عمره 102 عاماً ويسجل رقماً قياسياً بالجري

"نور الدين فلفل".. مبرمج وطالب جامعي في الصف التاسع

اعتقالات السلطة في جنين.. تكامل أدوار مع الاحتلال للقضاء على مقاومتها

مخيم جنين.. جبهة فلسطينية حافلة بالمقاومة

أين الرجوب من عقوبات الفيفا؟

حملة اعتقالات للاحتلال في الضفة تطال 35 مواطنًا

لا استقرار بمعايير مزدوجة وعنصرية

سيداو وأخواتها سقطن على حدود أوكرانيا

حين ذكّر الروس الإسرائيليين بأن الجولان أرض سورية محتلة!

إعلان تيك توك داخلي

هل تعتمد طعامك دون ملح.. إليك هذه الأضرار

02 مارس 2022 . الساعة 08:21 بتوقيت القدس
...

أكدت خبيرة تغذية روسية، أن التخلي نهائياً عن استخدام الملح في الطعام يسبب زيادة في مستوى التعب والضعف.

وقالت الدكتورة ألينا ستيبانوفا، الخبيرة في التغذية، أن الملح ضروري لدعم النشاط الحيوي للجسم.

وأضافت، أن أيونات الصوديوم الموجودة في الملح تساهم في عملية تقلص الألياف العضلية وفي نقل النبضات العصبية. لذلك فإن التخلي نهائيا عن استهلاك الملح يسبب الشعور بالتعب والضعف واضطرابات عضلية عصبية، بحسب "روسيا اليوم".

وأشارت أنه، وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية، يجب ألا تزيد كمية الملح التي يستهلكها الشخص البالغ عن خمسة غرامات في اليوم. مؤكدة على ضرورة امتناع الأشخاص الذين يعانون من حالات مرضية معينة، عن استخدام الملح.

المصدر / وكالات
إعلان فيسبوك داخلي
#صحة #أضرار #ملح

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة