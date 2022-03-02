احتدام الاشتباكات بالمدن الأوكرانية في اليوم السابع للحرب

احتدمت وتيرة المواجهات العسكرية بين الجيشين الروسي والأوكراني في عدة مدن، أبرزها العاصمة كييف وخاركيف، وخيرسون التي أعلنت القوات الروسية دخولها، لتدخل الحرب يومها السابع وسط مخاوف دولية من قتال الشوارع.

وقال أحد كبار مسؤولي الأمن في أوكرانيا إن القوات الأوكرانية أحبطت مؤامرة لاغتيال الرئيس فولوديمير زيلينسكي، المتواجد في مجمع حكومي يخضع لحراسة مشددة في العاصمة كييف.

وفي إفادة صحفية عبر موقع تلغرام، نقلها موقع (أكسيوس) قال أوليكسي دانيلوف إن وحدة من القوات الخاصة الشيشانية، كانت وراء المؤامرة وتم "القضاء عليها" لاحقا.

وأضاف دانيلوف "نحن ندرك جيدا العملية الخاصة التي كان من المقرر أن يقوم بها أتباع قديروف مباشرة من أجل القضاء على رئيسنا".

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، إغلاق المجال الجوي للولايات المتحدة أمام الطائرات الروسية، فيما ترتقب جولة مفاوضات جديدة اليوم الأربعاء بين موسكو وكييف على الحدود البيلاروسية البولندية.

ووسط هذه التطورات تتزايد العقوبات الغربية على موسكو جراء هجومها على أوكرانيا، مع تصاعد الدعوات داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها لليوم الثاني لوقف الهجوم.

المصدر / وكالات