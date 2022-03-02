الطقس: بارد وأمطار محلية متفرقة

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، التي تبقى مرتفعة نسبيا نهارا، وتبقى السماء ملبدة بكميات كبيرة من السحب العالية والمتوسطة.

ويسود جو معتدل إلى دافئ في معظم المناطق، ومع ساعات المساء والليل يطرأ انخفاض على الحرارة وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

أما في يوم الخميس، يطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها السنوية العامة.

وتسود أجواء باردة بشكل عام في الجبال وباردة نسبيا في بقية المناطق.

وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات محلية على فترات في مناطق مختلفة، الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية وتكون نشطة أحيانا.

يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة التي تكون دون معدلاتها السنوية العامة بنحو 3 درجات.

وتسود أجواء باردة بشكل عام في الجبال وباردة نسبيا في بقية المناطق.

وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات محلية على فترات في مناطق مختلفة من البلاد، الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية وتكون نشطة أحيانا.

يوم السبت، يطرأ ارتفاع محدود على درجات الحرارة التي تصبح حول معدلاتها السنوية العامة.

وتسود أجواء غائمة جزئيا وباردة بشكل عام خصوصا في الجبال.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض آخر على الحرارة وتكون الأجواء باردة بشكل واضح، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه.

في يوم الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة لشهر آذار بنحو الثلاث درجات مئوية.

ويكون الجو دافئاَ ومعتدلاً نهاراً ومائلا للبرودة في ساعات الليل والفجر الباكر. وتغطي السماء كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة نهارا، الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

المصدر / فلسطين أون لاين