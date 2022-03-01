"حماس" تنعى الشهيد "أبو عفيفة": جرائم الاحتلال لن تجلب له أمناً مزعوماً

نعت حركة حماس اليوم الثلاثاء، الشهيد عمار شفيق أبو عفيفة من مخيم العروب، الذي التحق بشهيدَي الفجر اليوم، في مخيم جنين البطولة: عبد الله الحصري وشادي نجم.

وقال عضو المكتب السياسي لحماس موسى دودين في تصريح صحفي، "إنَّنا وإذ نزّف هذا البطل الشهيد، لنجدّد التأكيد أنَّ هذا المحتل واهمٌ في أنَّ جرائمه واعتداءات مستوطنيه قد تجلب له أمناً مزعوماً، بل ستكون وقوداً لشعبنا في مواصلة تصعيد المقاومة الشاملة، والانتفاض في وجهه بكلّ الوسائل".

ودعا دودين إلى مزيد من الاشتباك مع المحتل، وإشغاله في نقاط التماس كافة، والنفير الدائم حتى يرتد عن جرائمه ويوقف تغوله ضد أرضنا وشعبنا.

وتوجه عضو المكتب السياسي، بالتحيَّة لأهلنا الصَّامدين في عموم الضفة الغربية والقدس المحتلة، وفي كلّ شبر من أرض فلسطين، وللقابضين على زناد المقاومة، ولشبابنا الثائرين، وللمرابطين على الثغور.

وفي السياق، دعت القوى الوطنية والإسلامية في مخيم العروب شمال الخليل إلى الإضراب الشامل حدادًا على روح الشهيد عمار أبو عفيفة الذي ارتقى برصاص الاحتلال قرب بيت فجار ببيت لحم

المصدر / فلسطين أون لاين