"حماس": سلوك الاحتلال الإجرامي بحق شعبنا لن يزيده إلا قوة وصلابة

قال الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع، إن جرائم الاحتلال المتصاعدة في الضفة الغربية والتي كان آخرها مساء اليوم جريمة قتل الشاب عمار أبو عفيفة من مخيم العروب تستوجب استدامة حالة الاشتباك مع المحتل الإسرائيلي بمختلف الوسائل والأدوات.

وأكد القانوع في تصريح صحفي، أن سلوك الاحتلال الإجرامي بحق شعبنا في الضفة الغربية وداخل السجون لن يزيده إلا قوة وصلابة وإصراراً على مواصلة نضاله وستظل جذوة المقاومة مشتعلة ولن تنكسر أمام غطرسة الاحتلال وجبروته.

ودعا جماهير شعبنا الفلسطيني للتصدي لجرائم الاحتلال وتصاعد حالات الاشتباك معه والالتحام مع قضية الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال حتى تحقيق مطالبهم.

المصدر / فلسطين أون لاين