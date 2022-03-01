إصابة صحافيين بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال مواجهات في الخليل

أصيب صحافيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وعشرات الفلسطينيين بحالات اختناق، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت في منطقة "باب الزاوية" بمدينة الخليل، عقب قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمسيرة سلمية انطلقت دعماً وتأييداً للأسرى في سجون الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية بأن المصور الصحافي عبد المحسن شلالدة، أصيب برصاصة مطاطية في اليد، كما أصيب المصور الصحافي مصعب شاور برصاصة مثلها في القدم، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.

وانطلقت المسيرة من أمام مسجد الحسين دعماً وتأييداً للأسرى، والتي دعت إليها "هيئة التنسيق الوطني"، و"نادي الأسير"، و"هيئة شؤون الأسرى والمحررين".

وطالب المشاركون في المسيرة بالإفراج العاجل عن الأسرى المرضى الذين يصارعون الموت، والإفراج عن جثامين الشهداء التي تحتجزهم سلطات الاحتلال.

وخلال المواجهات، رشق الشبان قوات الاحتلال بالحجارة، فيما رد الجنود بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي باتجاه الشبان.

المصدر / فلسطين أون لاين