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"حماس": اعتقال أمن السلطة الأسرى المحرّرين والمطلوبين للاحتلال جريمة مركّبة

01 مارس 2022 . الساعة 16:27 بتوقيت القدس
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شددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، على أن اعتقال أجهزة أمن السلطة في رام الله، للأسرى المحررين والمطلوبين للاحتلال يمثل جريمة مركّبة وسلوك غير وطني.

وقالت حركة "حماس"، في تصريح صحفي، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، مساء اليوم الثلاثاء، إنها تابعت بكلّ استنكار واستهجان اقتحام الأجهزة الأمنية التابعة للسّلطة في الضفة الغربية المحتلة، منازل الأسرى والمحرَّرين والمطلوبين للاحتلال، واعتقالها المحرَّر أدهم مرعي من مخيم جنين.

وأضافت: "إنَّنا في حركة حماس، وإذ ندين بشدّة هذا السلوك الأمني المشين في الإقدام على اعتقال أبناء وعوائل المطلوبين لقوَّات الاحتلال، لنعدّه جريمة مركّبة، تتجاوز كلّ الأعراف الوطنية، ولا تخدم سوى الاحتلال الصهيوني في حربه ضدَّ شعبنا ومقاومته".

وأكدت حماس أن تزامن ملاحقة أجهزة أمن "سلطة أوسلو" للنشطاء والأسرى المحرَّرين، في الوقت الذي يقتحم فيه جيش الاحتلال مخيم جنين ويغتال اثنين من المقاومين، يعكس حجم السّقوط الوطني لهذه الأجهزة، ويكشف مدى بشاعة جريمة التنسيق الأمني في تقديمها خدمة مجانية للاحتلال، في ملاحقة واعتقال أبنائنا الرّافضين لجرائمه، والمدافعين عن أرضهم ومقدساتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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