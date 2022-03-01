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بينيت: نساعد أوكرانيا "بهدوء"

01 مارس 2022 . الساعة 16:19 بتوقيت القدس
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رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في كلمة ألقاها في مقر "الموساد" (المخابرات) اليوم، الثلاثاء، إن حكومته تقدم مساعدات "بهدوء" لأوكرانيا، حسبما نقلت عنه وسائل إعلام إسرائيلية.

واعتبر بينيت أن "(إسرائيل) اتخذت منذ اللحظة الأولى خطا مدروسا ومسؤولا، لا يسمح لنا الحفاظ على مصالحنا فقط، وإن نجاعة أيضا أن نكون جهة موثوقة، إحدى الجهات الوحيدة، التي بإمكانها إجراء اتصالات بلا وساطة مع الجانبين (الروسي والأوكراني)، وتقديم مساعدة أينما نطالب ونحن نساعد فعلا، بهدوء".

وقال بينيت إنه سيكون للموساد عملا كثيرا "والمهمة الكبرى، الضخمة، الملقاة على كاهلكم، هي منع إيران أن تصبح نووية وهذه مهمة تواجهونها منذ سنوات طويلة، لكن يبدو أننا نقترب من ساعة الحقيقة، وفيما إحدى عينينا موجهة إلى كييف، مثل العالم كله، فإن العين الثانية تراقب، متأهبة، ما يحدث إلى الغرب من هناك، في فيينا".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#أوكرانيا #بينيت #حكومة بينيت

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