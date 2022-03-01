"أبو كويك": المقاومة تراقب ما يتعرض له الأسرى ويدها على الزناد

أكد القيادي في حركة حماس، الشيخ حسين أبو كويك، اليوم الثلاثاء، أن المقاومة الفلسطينية لن تترك الأسرى وحدهم يواجهون إجراءات إدارة سجون الاحتلال التعسفية بحقهم.

جاء ذلك أثناء مشاركته في وقفة على ميدان المنارة وسط مدينة رام الله بالتزامن مع وقفات مماثلة شهدتها مدن الخليل وبيت لحم ونابلس وسلفيت وطولكرم وطوباس وقلقيلية وأريحا، نصرة للأسرى، الذين يخوضون لليوم الـ 24 على التوالي برنامجا نضاليا يرتكز على التمرد ورفض قرارات إدارة السجون.

وقال أبو كويك، إن المسيرات التي خرجت اليوم تؤكد للمحتل أن الشعب الفلسطيني والمقاومة لن يتركوا الأسرى وحدهم.

وأضاف: "مقاومتنا الباسلة تراقب عن كثب ما يجري في السجون ويدها على الزناد"، منوها إلى أن الاحتلال "يعلم جيدا مكانة الأسرى لدى شعبنا ومقاومته".

وتابع: "الاحتلال يلعب بالنار عندما يعتدى على إخواننا وأخواتنا الأسرى الأبطال، ويقوم بالتضييق عليهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية".

وأضاف: "سنبقى سائرون في هذا الدرب مناصرون لإخواننا الأسرى لأنهم شرف الأمة وعزتها وكرامتها".

وأفاد بأن الأسرى يتعرضون لهجمة شديدة من إدارة السجون للانتقاص من حقوقهم وللتضييق عليهم ولسحب الإنجازات التي بذلوها فيها الجهاد والدماء والجوع والعطش.

وطالب أبو كويك أبناء شعبنا بالمزيد من حملات التضامن وفعاليات المساندة مع من ضحوا بزهرة أعمارهم من أجل أرضنا ومقدساتنا وحقوقنا.

كما أهاب بكافة المؤسسات الصحية والنسائية الدولية والمحلية، ضرورة متابعة الأوضاع الصحية للأسرى المرضى والعمل على توفير العلاج لهم.

وردد المشاركون في الوقفات، هتافات تطالب بالحرية للأسرى، وطالبوا تصعيد المقاومة في وجه المحتل، نصرة لهم.

في سياق متصل، أصيب عشرات المواطنين بجروح وحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية، وسط مدينة الخليل.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت الغاز السام المسيل للدموع صوب عشرات الشبان الذين رشقوها بالحجارة، عقب مشاركتهم في مسيرة مساندة للأسرى.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت الغاز المدمع صوب عدة مدارس في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل مما أدى إلى إصابة عشرات الطلبة والمعلمين، وجرى علاجهم ميدانيا.

وأشارت إلى إصابة المصور الصحفي مصعب شاور برصاصة مطاطية في القدم والمصور الصحفي عبد المحسن شلالدة برصاصة في اليد، خلال تغطيتهما أحداث المواجهات.

ونفذ الأسرى اليوم الثلاثاء إضرابا عن الطعام ليوم واحد، ردا على إجراءات اتخذتها إدارة السّجون بحقهم.

وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن جميع المعطيات تُشير إلى أن إدارة السجون ذاهبة نحو مزيد من التصعيد".

وأوضح أن الأسرى يطالبون بـ"وقف إجراءات إدارة السجون الهادفة إلى سلبهم منجزاتهم، ومنها ما أعلنت عنه من قيود جديدة على كيفية خروج الأسرى إلى الفورة (ساحة السّجن الخاصة بالنزهة اليومية) من حيث المدة، وأعداد الأسرى".

المصدر / فلسطين أون لاين