مطلوب مصور للعمل في مجموعة السلام التدريبية

إعلان توظيف صادر عن مجموعة السلام التدريبية تعلن فيه عن حاجتها لمصور+ مونتير للعمل بمقر المنطقة الجنوبية .

شروط التسجيل

1- أن يكون لديه خبرة لا تقل عن سنة في مجال تصوير الفوتو والفيديو

2- أن يكون من سكان محافظة خانيونس أو رفح

3- انا يكون لديه خبرة في التصوير

4- يفضل من يمتلك معدات التصوير

5- يجيد استخدام برنامج ادوبي بريمير

6- الانضباط والعمل بروح الفريق

طريقة التسجيل

- لمن يجد في نفسه الكفاءة زيارة المقر لإحضار الأعمال السابقة.

- للاستفسار أكثر / فرع خانيونس: خانيونس البلد – شارع جلال – مقابل بنك فلسطين – عمارة وافي – الطابق الرابع

- 0595860160 تلفون /2060808