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مطلوب مصور للعمل في مجموعة السلام التدريبية

01 مارس 2022 . الساعة 15:50 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن  مجموعة السلام التدريبية تعلن فيه عن حاجتها لمصور+ مونتير للعمل بمقر المنطقة الجنوبية .

شروط التسجيل 

1-  أن يكون لديه خبرة لا تقل عن  سنة في مجال تصوير الفوتو والفيديو

2- أن يكون من سكان محافظة خانيونس أو رفح 

3- انا يكون لديه خبرة في التصوير

4- يفضل من يمتلك معدات التصوير 

5- يجيد استخدام برنامج  ادوبي بريمير

6- الانضباط والعمل بروح الفريق

طريقة التسجيل 

- لمن يجد في نفسه الكفاءة زيارة المقر لإحضار الأعمال السابقة.

 - للاستفسار أكثر /  فرع خانيونس: خانيونس البلد – شارع جلال – مقابل بنك فلسطين – عمارة وافي – الطابق الرابع

 - 0595860160 تلفون /2060808

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