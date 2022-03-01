مطلوب مصور للعمل في مجموعة السلام التدريبية

إعلان توظيف صادر عن مجموعة السلام التدريبية تعلن فيه عن حاجتها لمصور+ مونتير للعمل بمقر المنطقة الجنوبية .
شروط التسجيل
1- أن يكون لديه خبرة لا تقل عن سنة في مجال تصوير الفوتو والفيديو
2- أن يكون من سكان محافظة خانيونس أو رفح
3- انا يكون لديه خبرة في التصوير
4- يفضل من يمتلك معدات التصوير
5- يجيد استخدام برنامج ادوبي بريمير
6- الانضباط والعمل بروح الفريق
طريقة التسجيل
- لمن يجد في نفسه الكفاءة زيارة المقر لإحضار الأعمال السابقة.
- للاستفسار أكثر / فرع خانيونس: خانيونس البلد – شارع جلال – مقابل بنك فلسطين – عمارة وافي – الطابق الرابع
- 0595860160 تلفون /2060808