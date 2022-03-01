مطلوب صيدلي للعمل في صيدلية إكليل​​​​​​​

إعلان توظيف صادر عن صيدلية إكليل تعلن فيه عن حاجتها لتوظيف صيدلاني(ة) للعمل في الفترة المسائية وذلك وفقا المعايير التالية:

- عدد (1) صيدلاني(ـة).

- نوع الوظيفة: دوام كامل فترة مسائية.

- مكان الوظيفة: تل الهوا - غزة.

المتطلبات الوظيفية

- درجة بكالوريوس في الصيدلة من جامعة رسمية.

- حاصل على ترخيص مزاولة المهنة.

- من سكان محافظة غزة، يفضل منطقة تل الهوا.

- القدرة على بدء العمل فورا.

آلية التقديم

- على المهتمين إرسال المستندات المذكورة أدناه إلى البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]

1- السيرة الذاتية.

2- صورة شخصية حديثة.

3- صورة الهوية.

4- صورة عن شهادة التخرج.

5- صورة عن مزاولة المهنة.

- آخر موعد للتقديم الخميس الموافق 03 مارس 2022، الساعة 10:00 مساءً.

- سيتم التواصل فقط مع المرشحين للوظيفة.

- العنوان : صيدلية إكليل - غزة - تل الهوا - مقابل مخبز اليازجي

- للاستفسار / 2620621 | 0593441471