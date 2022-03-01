مطلوب صيدلي للعمل في صيدلية إكليل​​​​​​​

إعلان توظيف صادر عن صيدلية إكليل تعلن فيه عن حاجتها لتوظيف صيدلاني(ة) للعمل في الفترة المسائية وذلك وفقا المعايير التالية:
- عدد (1) صيدلاني(ـة).
- نوع الوظيفة: دوام كامل فترة مسائية.
- مكان الوظيفة: تل الهوا - غزة.
المتطلبات الوظيفية
- درجة بكالوريوس في الصيدلة من جامعة رسمية.
- حاصل على ترخيص مزاولة المهنة.
- من سكان محافظة غزة، يفضل منطقة تل الهوا.
- القدرة على بدء العمل فورا.
آلية التقديم
- على المهتمين إرسال المستندات المذكورة أدناه إلى البريد الإلكتروني التالي:
1- السيرة الذاتية.
2- صورة شخصية حديثة.
3- صورة الهوية.
4- صورة عن شهادة التخرج.
5- صورة عن مزاولة المهنة.
- آخر موعد للتقديم الخميس الموافق 03 مارس 2022، الساعة 10:00 مساءً.
- سيتم التواصل فقط مع المرشحين للوظيفة.
- العنوان : صيدلية إكليل - غزة - تل الهوا - مقابل مخبز اليازجي
- للاستفسار / 2620621 | 0593441471