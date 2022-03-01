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مطلوب صيدلي للعمل في صيدلية إكليل​​​​​​​

01 مارس 2022 . الساعة 14:48 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن صيدلية إكليل تعلن فيه عن حاجتها لتوظيف صيدلاني(ة) للعمل في الفترة المسائية وذلك وفقا المعايير التالية: 

- عدد (1) صيدلاني(ـة).

- نوع الوظيفة: دوام كامل فترة مسائية. 

- مكان الوظيفة: تل الهوا - غزة.

المتطلبات الوظيفية

- درجة بكالوريوس في الصيدلة من جامعة رسمية.

- حاصل على ترخيص مزاولة المهنة.

- من سكان محافظة غزة، يفضل منطقة تل الهوا. 

- القدرة على بدء العمل فورا.

آلية التقديم

- على المهتمين إرسال المستندات المذكورة أدناه إلى البريد الإلكتروني التالي:

 [email protected]

1- السيرة الذاتية.

2- صورة شخصية حديثة.

3- صورة الهوية.

4- صورة عن شهادة التخرج.

5- صورة عن مزاولة المهنة.

- آخر موعد للتقديم الخميس الموافق 03 مارس 2022، الساعة 10:00 مساءً.

- سيتم التواصل فقط مع المرشحين للوظيفة.

- العنوان : صيدلية إكليل -  غزة - تل الهوا - مقابل مخبز اليازجي 

- للاستفسار / 2620621   |  0593441471

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