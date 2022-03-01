تشييع جثماني الشهيدين المقاومين "الحصري" و"نجم" في جنين

شيع آلاف المواطنين، ظهر اليوم الثلاثاء، جثماني الشهيدين المقاومين عبد الله الحصري وشادي نجم، واللذين ارتقيا خلال تصديهما لقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت مخيم جنين في ساعات الفجر الأولى.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى جنين الحكومي متوجها نحو مخيم جنين؛ حيث ألقت عائلتا الشهيدين نظرة الوداع الأخيرة عليهما قبل مواراتهما الثرى في مقبرة المخيم.

وشارك في موكب التشييع مقاومون مسلحون، الذين أدوا صلاة الجنازة وأطلقوا الرصاص في الهواء وسط صيحات التكبير من المشيعين وترديد الهتافات الغاضبة والمطالبة بالثأر لدماء الشهداء.

وأشاد المشيعون ببسالة المقاومة التي تصدت لقوات الاحتلال في مخيم جنين بالضفة الغربية، وشددوا على ضرورة دعمها وإسنادها بكل الوسائل المتاحة لتأخذ دورها في الدفاع عن أبناء شعبنا والتصدي لجرائم الاحتلال.

وساد الإضراب العام في مدينة جنين حدادًا على الشابين الحصري ونجم.

كانت اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال الخاصة التي اقتحمت مخيم جنين وانتشرت بأعداد كبيرة في أزقة المخيم وعلى أسطح المنازل، واعتقلت الشاب عماد نجل القيادي البارز في حركة "حماس" الأسير جمال أبو الهيجا.

وزفت حركة حماس الشهيدين البطلين، وأشادت ببطولات الشباب الثائر في جنين القسَّام، الذين اشتبكوا مع العدو رداً على جرائمه وعدوانه السافر.

وحمّلت حركة حماس في بيان لها الاحتلال تداعيات جرائمه وإرهابه المنظّم ضدّ أهلنا وشبابنا في الضفة الغربية المحتلة، وأكدت أنَّ "الاعتقال والاغتيال لن يزيد شعبنا إلاَّ تمسكاً بالمقاومة الشاملة".

المصدر / فلسطين أون لاين