الاحتلال يحاكم فلسطيني بزعم طعنه جندياً في الضفة

ذكرت مصادر عبرية، أن محكمة عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، أصدرت حكماً بالسجن 19 عاما على الأسير الفلسطيني معاذ أحمد قاسم.



وأوضح موقع "مفزاك لايف" العبري، أن قاسم متهم بتنفيذ محاولة طعن في محطة للحافلات شمال الضفة الغربية، أسفرت عن إصابة جندي ومستوطِنة بجروح.



وذكر النموقع ذاته أن المحكمة فرضت على الأسير دفع تعويض مالي للجندي، مقداره 31 ألف دولار أمريكي، وتعويض المستوطِنة التي أصيبت بشظايا الرصاص، نتيجة إطلاق الجنود النار باتجاه الأسير الفلسطيني، بمبلغ ستة آلاف دولار أمريكي.



وأشار إلى أن منظمات يمينية تتبع الاحتلال، انتقدت قرار القضاة، وطالبت بفرض حكم أعلى على الأسير.



وكشفت مصادر إعلامية عبرية، في شباط/فبراير الماضي، عن مشروع قانون قدمه عضو في برلمان الاحتلال (الكنيست) "كيتي شيتريت" من حزب الليكود، لتشديد العقوبة على راشقي الحجارة الفلسطينيين في الضفة.



وقالت: إن "مشروع القانون يهدف إلى تحديد عقوبة قصوى بالسجن لمدة 20 عامًا لإلقاء الحجارة والقنابل الحارقة، وغيرها من الأشياء على مركبات المستوطنين والجيش الإسرائيلي، بقصد الإضرار، والسجن لمدة 10 سنوات، إذا لم يتم إثبات النية للإيذاء".

المصدر / فلسطين أون لاين