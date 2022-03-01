هيئة الأسرى: قوات القمع تقتحم قسم 22 في سجن "عوفر"

ذكرت هيئة شؤون الأسرى، أن وحدات القمع التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت ظهر اليوم الثلاثاء، قسم 22 في سجن "عوفر".

وأفادت الهيئة في بيان مقتضب، بأن مواجهات عنيفة اندلعت بين الأسرى والسجانين.

وانطلقت اليوم في وقت متزامن، فعاليات كبيرة وحاشدة في كافة الأراضي الفلسطينية والشتات، إسنادا للأسرى في سجون الاحتلال، ودعما لبرنامجهم النضالي بعنوان "انتفاضة السجون".

ودعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، "جماهير الشعب الفلسطيني إلى النفير العام، وتحويل (ثلاثاء الغضب) وفعاليات التضامن مع الأسرى في معركتهم المستمرة ضد إدارة السجون، إلى انتفاضة ومواجهة مع الاحتلال ومستوطنيه في عموم الضفة الغربية المحتلة".

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، نحو أربعة آلاف و500 أسير، من بينهم 34 أسيرة، و180 قاصراً، ونحو 500 معتقل إداري، وفق مؤسسات حقوقية فلسطينية.





المصدر / فلسطين أون لاين