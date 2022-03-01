"أونروا" تُعلن موعد بدء تسجيل طلبة الصف الأول الأساسي

أعلنت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" قطاع التعليم، اليوم الثلاثاء، عن بدء التسجيل لطلبة الصف الأول بمدارس وكالة الغوث للعام الدراسي 2022 / 2023.

وطالبت في بيانٍ وزعته على المدارس، أولياء الأمور بتجهيز الوثائق المطلوبة لتسجيل الطلبة، على أن يبدأ التسجيل ابتداءً من اليوم الثلاثاء (2022/03/1) وحتى نهاية العام الدراسي الحالي في جميع مدارس "الأونروا".

وأشارت إلى أن التسجيل متاح للأطفال الذين ولدوا حتى 1/2017، ولا يقبل الطالب الذي يزيد عمره عن 8 سنوات و 3 أشهر.

كما ونبهت إلى إحضار الوثائق التالية عند التسجيل : شهادة الميلاد وصورة عنها وصورة عن هوية ولي الأمر، بطاقة الوكالة وصورة عنها شرط أن يكون الطالب مسجل فيها هوية ولي الأمر.

المصدر / فلسطين أون لاين