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"أونروا" تُعلن موعد بدء تسجيل طلبة الصف الأول الأساسي

01 مارس 2022 . الساعة 12:20 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" قطاع التعليم، اليوم الثلاثاء، عن  بدء التسجيل لطلبة الصف الأول بمدارس وكالة الغوث للعام الدراسي 2022 / 2023.

وطالبت في بيانٍ وزعته على المدارس، أولياء الأمور بتجهيز الوثائق المطلوبة لتسجيل الطلبة، على أن يبدأ التسجيل ابتداءً من اليوم الثلاثاء (2022/03/1) وحتى نهاية العام الدراسي الحالي في جميع مدارس "الأونروا".

وأشارت إلى أن التسجيل متاح للأطفال الذين ولدوا حتى 1/2017، ولا يقبل الطالب الذي يزيد عمره عن 8 سنوات و 3 أشهر.

كما ونبهت إلى إحضار الوثائق التالية عند التسجيل : شهادة الميلاد وصورة عنها وصورة عن هوية ولي الأمر، بطاقة الوكالة وصورة عنها شرط أن يكون الطالب مسجل فيها هوية ولي الأمر.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الصف الأول #أونروا #بداية العام الدراسي #التسجيل للمدرسة

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