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المجاهدين تنعى شهيدي جنين وتدعو لإشعال جذوة المقاومة

01 مارس 2022 . الساعة 12:32 بتوقيت القدس
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الشهيدين نجم والحصري

نعت حركة المجاهدين الفلسطينية الشهيد في سرايا القدس عبد الله الحصري والشهيد شادني نجم اللذين ارتقيا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين فجر اليوم، الثلاثاء.

وأكدت الحركة في تصريح صحفي، أن الدماء التي تسيل على ثرى فلسطين الطاهرة لا تذهب هدراً بل تزهر عزاً وانتصاراً، لأن الشهداء هم أيقونة النصر والتحرير الشامل بإذن الله.

وشددت على أن الرد على هذا الفعل الاجرامي يستوجب إلغاء التعاون الأمني، وإشعال جذوة المقاومة في كافة الأراضي المحتلة حتى تحقيق الخلاص الشامل ودحر الاحتلال عن كامل تراب فلسطين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المقاومة #حركة المجاهدين #شهداء جنين

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