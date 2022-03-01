وظائف شاغرة في شركة بيت العز للأثاث المنزلي والديكور

إعلان توظيف صادر عن شركة بيت العز للأثاث المنزلي والديكور تعلن فيه عن عددٍ من الوظائف الشاغرة:

أولا: وظيفة موظف مبيعات

شروط موظف المبيعات

- أن يكون من سكان محافظة خان يونس .

- أن يكون حاصلًا على شهادة جامعية دبلوم كحد أدنى .

- أنّ يكون مُتحدثًا بشكلٍ ممتاز.

- اللّباقة في التعامل مع الآخرين.

- القدرة على الإصغاء.

- المُرونة في التعامل مع المشكلات وحلّها.

- تحمّل ضغط العمل .

- أن يتميز بالقدرات المحاسبيّة والماليّة.

- القدرة على الحفظ والاستيعاب.

ثانيا : وظيفة خياط

شروط موظف (خياط) عدد 2

- لديه خبرة سابقة فى المجال .

- إيجاد استخدام ماكينة الخياطة بشكل ممتاز.

- يتحمّل ضغط العمل.

ثالثا: وظيفة فني تنجيد

شروط موظف (فنى تنجيد). عدد 2

- أن يكون لديه خبرة كافية فى تنجيد الكنب المنجد .

- أن يتحمّل ضغط العمل.

رابعا: مطلوب موظف خدمات عامة

شروط موظف الخدمات والنظافة

- أن يكون من سكان مدينة خان يونس .

- لياقة بدنية تؤهله للقيام بالمهام المطلوبة.

- خبرة لا تقل عن سنة واحدة بأعمال مُشابهة.

- القدرة على تحمّل الضغط والعمل بروح الفريق.

طريقة التسجيل

- على من تنطبق فيه الشروط ضرورة التواصل عبر الواتس أب على الرقم 00972599640642 مع العمل على إرسال البيانات التالية:

1. الاسم رباعي.

2. رقم الجوال.

3. منطقة السكن بالتحديد.

4. صورة شخصية ملونة.

العنوان : قطاع غزة - خانيونس - شارع جلال - بالقرب من شركة جوال