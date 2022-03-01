وظائف شاغرة في شركة بيت العز للأثاث المنزلي والديكور

إعلان توظيف صادر عن شركة بيت العز للأثاث المنزلي والديكور تعلن فيه عن عددٍ من الوظائف الشاغرة:
أولا: وظيفة موظف مبيعات
شروط موظف المبيعات
- أن يكون من سكان محافظة خان يونس .
- أن يكون حاصلًا على شهادة جامعية دبلوم كحد أدنى .
- أنّ يكون مُتحدثًا بشكلٍ ممتاز.
- اللّباقة في التعامل مع الآخرين.
- القدرة على الإصغاء.
- المُرونة في التعامل مع المشكلات وحلّها.
- تحمّل ضغط العمل .
- أن يتميز بالقدرات المحاسبيّة والماليّة.
- القدرة على الحفظ والاستيعاب.
ثانيا : وظيفة خياط
شروط موظف (خياط) عدد 2
- لديه خبرة سابقة فى المجال .
- إيجاد استخدام ماكينة الخياطة بشكل ممتاز.
- يتحمّل ضغط العمل.
ثالثا: وظيفة فني تنجيد
شروط موظف (فنى تنجيد). عدد 2
- أن يكون لديه خبرة كافية فى تنجيد الكنب المنجد .
- أن يتحمّل ضغط العمل.
رابعا: مطلوب موظف خدمات عامة
شروط موظف الخدمات والنظافة
- أن يكون من سكان مدينة خان يونس .
- لياقة بدنية تؤهله للقيام بالمهام المطلوبة.
- خبرة لا تقل عن سنة واحدة بأعمال مُشابهة.
- القدرة على تحمّل الضغط والعمل بروح الفريق.
طريقة التسجيل
- على من تنطبق فيه الشروط ضرورة التواصل عبر الواتس أب على الرقم 00972599640642 مع العمل على إرسال البيانات التالية:
1. الاسم رباعي.
2. رقم الجوال.
3. منطقة السكن بالتحديد.
4. صورة شخصية ملونة.
العنوان : قطاع غزة - خانيونس - شارع جلال - بالقرب من شركة جوال