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وظائف شاغرة في شركة بيت العز للأثاث المنزلي والديكور

01 مارس 2022 . الساعة 12:18 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن شركة  بيت العز للأثاث المنزلي والديكور تعلن فيه عن عددٍ من الوظائف الشاغرة:

أولا: وظيفة موظف مبيعات 

شروط موظف المبيعات 

- أن يكون من سكان محافظة خان يونس .

-  أن يكون حاصلًا على شهادة جامعية  دبلوم كحد أدنى .

-  أنّ يكون مُتحدثًا بشكلٍ ممتاز.

- اللّباقة في التعامل مع الآخرين.

- القدرة على الإصغاء.

- المُرونة في التعامل مع المشكلات وحلّها.

- تحمّل ضغط العمل .

- أن يتميز بالقدرات المحاسبيّة والماليّة.

- القدرة على الحفظ والاستيعاب.

ثانيا : وظيفة خياط 

 شروط موظف (خياط) عدد 2

- لديه خبرة سابقة فى المجال .

- إيجاد  استخدام ماكينة الخياطة بشكل ممتاز.

- يتحمّل ضغط العمل.

ثالثا: وظيفة فني تنجيد 

 شروط موظف (فنى تنجيد). عدد 2

- أن يكون لديه خبرة كافية فى تنجيد الكنب المنجد .

- أن يتحمّل ضغط العمل.

رابعا: مطلوب موظف خدمات عامة 

 شروط موظف الخدمات والنظافة 

- أن يكون من سكان مدينة خان يونس .

- لياقة بدنية تؤهله للقيام بالمهام المطلوبة.

- خبرة لا تقل عن سنة واحدة بأعمال مُشابهة.

- القدرة على تحمّل الضغط والعمل بروح الفريق.

طريقة التسجيل 

- على من تنطبق فيه الشروط ضرورة التواصل عبر الواتس أب على الرقم 00972599640642 مع العمل على إرسال البيانات التالية:

1. الاسم رباعي. 

2. رقم الجوال.

3. منطقة السكن بالتحديد.

4. صورة شخصية ملونة.

العنوان :  قطاع غزة - خانيونس - شارع جلال - بالقرب من شركة جوال

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