الإعلان عن انطلاق فعاليات "أيام الياسين .. ذكرى وذاكرة"

أعلن د. أسامة حمَاد الناطق الإعلامي باسم مؤسسة "الشيخ أحمد ياسين الدولية"، اليوم الثلاثاء، انطلاق فعالياتها لإحياء الذكرى الثامنة عشر لاغتيال مؤسس حركة "حماس" الشيخ أحمد ياسين، تحت عنوان "أيام الياسين .. ذكرى وذاكرة".

وقال حماد خلال مؤتمر صحفي من أمام منزل الشيخ ياسين في حي الصبرة وسط مدينة غزة: "ستبقى ذكرى الياسين ملهمة لنا لإكمال مسيرة النضال"، مضيفاً:" سنعمل على تكريس الوحدة ومنهج الشيخ أحمد ياسين".

ومن المقرر أن تستمر "الفعاليات" حتى يوم 22 آذار/مارس المقبل، يوم الاغتيال بمهرجان تأبيني مركزي، يقام في مركز "رشاد الشوا" الثقافي، بمدينة غزة، والذي سيكون ختام هذه الفعاليات".

وتتضمن "الفعاليات لقاءات ثقافية، ونشاطات رياضية، ويوما دراسيا، وتوزيع جوائز سنوية للمسابقات التي أعلنت عنها المؤسسة، إضافة إلى فعاليات يعلن عنها تباعا".

يُذكر أن طائرات الاحتلال اغتالت الشيخ ياسين في 22 آذار/مارس 2004، بعد خروجه من صلاة الفجر بمسجد "المجمع الإسلامي"، بحي الصبرة في مدينة غزة، واستشهد معه 9 من المصلين.

المصدر / فلسطين أون لاين