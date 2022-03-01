دعم الصحفيين: 96 انتهاكاً بحق الحريات الإعلامية خلال فبراير

رصدت لجنة دعم الصحفيين، (96) انتهاكاُ لحالة الحريات الإعلامية ضد الصحفيين في الأراضي الفلسطينية، تمثلت بالاعتقال، والتهديد والاستهداف بالرصاص والاعتداء المباشر الميداني والسحل واستخدام الصحفيين دروعاً بشرية إلى جانب أشكال أخرى من الاستهداف للصحفيين والإعلاميين في الميدان وداخل سجون الاحتلال.

وأكدت اللجنة في تقريرها، أن شهر فبراير/شباط2022 شهد أكثر من (85) انتهاكاً إسرائيلياً بحق الإعلاميين والتي تأتي في إطار محاولة قوات الاحتلال طمس الحقيقة الساطعة لجرائمها وإرهابها الذي تمارسه بحق الفلسطينيين.

وأوضحت أن التقرير سجل (4) من الانتهاكات من قبل جهات فلسطينية داخلية، وبشأن محاربة المحتوى الفلسطيني سجل التقرير (7) حالات من الانتهاكات من قبل مواقع التواصل الاجتماعي.

ووثق التقرير خلال شهر فبراير 2022، إصابة واستهداف لعدد (28) صحافياً من قبل قوات الاحتلال ومستوطنيه، خلال تغطيتهم هدم جرافات الاحتلال منازل المقدسيين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وكذلك ضربهم وركلهم وسحلهم واستخدامهم كدروع بشرية، خلال تغطيتهم المسيرات والفعاليات بالضفة المحتلة واستخدام الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام لمنع الصحفيين عن التغطية والتواجد في الحدث.

كما سجلت (6) حالات من الصحفيين تم استخدامهم كدروع بشرية ووضعهم الاحتلال حاجزاً بين المواجهات التي اندلعت بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية.

ومنعت قوات الاحتلال بالشراكة مع المستوطنين، أكثر من (34) حالة تغطية، وعرقلت أداء مهامهم وتغطيتهم المسيرات والفعاليات التي تظهر انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي ومنعتهم من العمل،

فيما هددت عدد (6) من الصحفيين بإطلاق النار عليهم تخللها الشتم والسب والألفاظ النابية لمنعهم عن استمرار عملهم، كما وثق التقرير حالة واحدة لتحطيم كاميرا أحد الصحفيين.

ورصد التقرير أيضاً (2) حالة اقتحام ومداهمة وتفتيش وعبث لمنزل اثنين من الصحفيين، كما سجلت (4) حالات مضايقات للصحفيين الأسرى في سجون الاحتلال، عدا عن تسجيل (2) حالة إجبار على دفع غرامة مالية.

وبشأن انتهاكات مواقع التواصل الاجتماعي ومحاربة المحتوى الفلسطيني، أغلقت وقيدت حساب وحظرت إدارات مواقع التواصل الاجتماعي وبالتآمر مع الاحتلال الإسرائيلي أكثر من (7) حالات لصحفيين وإعلاميين بذريعة نشر على المواقع ما يخالف تعليمات النشر.

وسجلت اللجنة خلال شهر فبراير2022 المنصرم(4) حالات لاعتداءات فلسطينية داخلية بحق الصحفيين ، ففي الضفة الغربية سجلت اعتقال عدد(1) من الصحفيين، فيما استدعت الأجهزة الأمنية الفلسطينية عدد(2) من الصحفيين.

وفي قطاع غزة، سجل التقرير(1) انتهاك، تمثل في تأجيل محكمة صلح خانيونس للمرة السابعة، لجلسة الاستئناف الخاصة بالحكم على المصوّر والصحافي إيهاب فسفوس.

المصدر / فلسطين أون لاين