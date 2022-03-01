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فصائل المقاومة تنعى الشهيدين الحصري ونجم من جنين

01 مارس 2022 . الساعة 11:41 بتوقيت القدس
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الشهيد عبد الله الحصري

نعت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم، الثلاثاء الشهيد في سرايا القدس عبد الله الحصري والشهيد شادي نجم من مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت في بيان صحفي أن ارتقاء الشهيدين على أرض الضفة المحتلة لن يزيد الشعب الفلسطيني ومقاومته إلا مزيداً من الإرادة والتحدي والمقاومة.

ودعت أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية لإشعال نقاط التماس مع الأراضي الفلسطينية المحتلة وجعلها ناراً على جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت على ضرورة رفع القبضة الأمنية عن المقاومة في الضفة ونبذ التنسيق الأمني وتفعيل المقاومة الشعبية.

وكان الحصري (22) عاماً قد ارتقى شهيداً بعد اشتباكات ومواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم جنين شمال الضفة الغربية فجر اليوم الثلاثاء، فيما ارتقى نجم (19) عاماً وهو عامل كان عائداً من عمله، بعد إصابته بجراح حرجة استشهد على إثرها لاحقاً.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#جنين #فصائل المقاومة #ارتقاء شهيدين

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