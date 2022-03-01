العامودي يدعو لتصعيد المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي

دعا رئيس الدائرة الإعلامية لحركة "حماس" بغزة علي العامودي، اليوم الثلاثاء، إلى تصعيد المقاومة في وجه المُحتل في كلّ الأماكن، مُشدّدا على أنّ "معركة أسرانا هي معركة الكلّ الوطني حتى ينالوا حريتهم".

وقال العامودي خلال مؤتمرٍ للإعلانِ عن انطلاق الفعاليات المُساندة لمعركةِ الأسرى داخل سجون الاحتلال في يومِ "الغضب والحسم": إنّ الأسرى يرفضون الخنوعَ للسّجان الإسرائيلي في معركتهم النّضالية"، مُضيفًا: "نقول لأسرانا إنّنا خلفكم ولستم وحدكم وغزة بشعبها ومُقاومتها خلفَ قضيةِ الأسرى العادلة".

المصدر / فلسطين أون لاين