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جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع

إصابة عشرات الطلبة والمعلمين خلال مداهمة الاحتلال لمدارس بالخليل

01 مارس 2022 . الساعة 11:09 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أصيب عشرات الطلاب والمعلمين، صباح اليوم الثلاثاء بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي صوب عدة مدارس في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل.

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال داهمت ثلاث مدارس جنوبي الخليل، واعتدت على الطلاب والمعلمين بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع ما تسبب بإصابة العشرات منهم بحالات اختناق، فيما عولج المصابون ميدانيًّا.

يشار إلى أن المدارس التي داهمتها قوات الاحتلال هي مدارس، طارق بن زياد الثانوية، والخليل الأساسية، والهاجرية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال الإسرائيلي #اقتحام مدارس #اعتداء على الطلبة

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