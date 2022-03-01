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"الجهاد" تنعى الشهيدين الحصري و نجم وتؤكد التمسك بنهج المقاومة

01 مارس 2022 . الساعة 11:02 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وذرعها العسكري سرايا القدس، الأسير المحرر الشهيد عبد الله أحمد ذياب الحصري (23عاماً)، والشهيد شادي جهاد نجم (18عاماً)، واللذين ارتقيا شهداء فجر اليوم الثلاثاء في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء تصديهم لها خلال اقتحامها مخيم جنين.

وقالت الجهاد في بيان مقتض: "نودع شهداء شعبنا الأبطال في جنين القسام ومخيمها الصامد، لنؤكد على تمسكنا بنهج المقاومة والجهاد في سبيل الله حتى تحرير أرضنا ومقدساتنا ودحر الاحتلال عن أرضنا".

وأضافت: "ما تزال مدينة جنين ومخيمها الصامد الذي يشكل أنموذجاً فريداً في الوحدة والتضحية والمقاومة التي تلقن الاحتلال دروساً يومًا بعد يوم، من خلال عمليات المجاهدين في الضفة ومخيماتها والتي تتقدمها سرايانا المظفرة في كتيبة جنين وحزام النار".

واستطردت: "إن جرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا المجاهد، والتي كان اَخرها ما جرى الليلة في مخيم جنين، تثبت أن الاحتلال ماضٍ في إجرامه واستهدافه، لكل ما هو فلسطيني على هذه الأرض، وإن هذه الجرائم لن تمر مرور الكرام، وسيعلم الاحتلال أن يد المقاومة الفلسطينية، ستطاله في كل مكان وسيدفع ثمن جرائمه غالياً".

وختمت بالقول: " إننا ننعى الشهداء الأبرار الأسير المحرر الشهيد عبد الله حصري ابن كتيبة جنين، والشهيد البطل شادي نجم ابن مجموعات حزام النار، نتوجه بأحر التعازي والمواساة، لعوائل وذوي الشهداء الأبطال ولشعبنا الفلسطيني، وندعو بالشفاء العاجل للجرحى الأبطال، وإن دماء الشهداء ستبقى نوراً تضيء طريق الجهاد والمقاومة حتى تحرير فلسطين".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الجهاد الإسلامي #المقاومة #الشهيدين الحصري و نجم

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