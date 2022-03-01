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التعليم بغزة تنتج 850 حقيبة إلكترونية لتدريس “العلوم والتكنولوجيا”

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التعليم بغزة تنتج 850 حقيبة إلكترونية لتدريس “العلوم والتكنولوجيا”

01 مارس 2022 . الساعة 10:57 بتوقيت القدس
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صورة للحقيبة الإلكترونية

أنتجت وزارة التربية والتعليم العالي الإدارة العامة للتقنيات التربوية دائرة المصادر التعليمية 850 حقيبة إلكترونية تفيد في خدمة تدريس طلبة المرحلة الأساسية في مبحثي العلوم والتكنولوجيا.

وأكد مدير عام التقنيات التربوية د. أحمد أبو ندى أن إنتاج الحقائب من قبل فرق الوزارة بمركز الإنتاج التعليمي يأتي ضمن رؤية الوزارة لتعزيز البيئة التربوية بمصادر التعلم اللازمة بما يكفل التطبيق العملي للمنهاج.

بدوره ،قال مدير دائرة المصادر التعليمية أ.عماد لبد :” سيجري توفير الحقائب لكافة مدارس المرحلة الأساسية خلال الفصل الدراسي الحالي"، لافتاً إلى أن الحقائب تحتوي على نشاطات منهجية وإثرائية يقوم بها الطلبة بأنفسهم.

وأوضح أنه جرى تدريب مشرفي ومعلمي العلوم والتكنولوجيا على هذه الحقائب من خلال ورش عمل تدريبية متخصصة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قطاع غزة #وزارة التربية والتعليم #مبحث العلوم #مبحث التكنولوجيا

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