الصحة بغزة: 9 وفيات و 188 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل 9 حالات وفاة و 188 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا بغزة أنه تم إجراء 644 فحصاً مخبرياً خلال الـ24 ساعة الماضية وأظهرت تسجيل 188 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى تعافي 1500 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وذكرت أن إجمالي الحالات التي تحتاج لرعاية طبية في المستشفى 116 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 75 حالة. ولفتت إلى أنه بذلك بلغ الإجمالي التراكمي للمصابين 246105 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 11031 حالة ، وإجمالي المتعافين 233158 حالة، وإجمالي الوفيات 1916 وفاة.

ذكرت الصحة أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 1957960 جرعة ، بينما إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 657151 شخص.

المصدر / فلسطين أون لاين