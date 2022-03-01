"الشعبيّة" تنعى شهيدي جنين وتؤكّد أن المقاومة الشاملة هي السبيل لمقاومة الاحتلال

نعت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، صباح اليوم الثلاثاء ، شهدي جنين عبد الله الحصري وشادي خالد نجم الذان ارتقيا خلال تصديهم لقوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين المحتلة فجر اليوم متمنيةً الشفاء العاجل للجرحى.

وأكدت الجبهة في بيان صحفي، أنّ "المقاومة الشاملة هي السبيل الأنجع في مقاومة الاحتلال خاصة وأنه يثبت كل يوم أنه يستهدف الوجود والمصير لشعبنا وحقوقه الوطنية".

وترى الجبهة، أن "الرد الفعلي على العدوان المتواصل، ضد شعبنا وأرضنا ومقاومتنا، هو رفض التعاطي مع أية مشاريع تنتقص من حقوقنا، أو تقيد مقاومتنا، أو تعزز الفصل الجغرافي بين تجمعات شعبنا"، مشيرة إلى ضرورة "الإقدام سريعا لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام، والتوافق الوطني على إستراتيجية وطنية شاملة، تستند إلى طبيعة وجوهر الصراع مع الاحتلال، والبحث الجاد في آليات وسبل تشكيل جبهة مقاومة موحدة، فاعلة ومثمرة، وتتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن شعبنا وحقوقه الوطنية، من مخاطر العدوان والتصفية في آن".

المصدر / فلسطين أون لاين