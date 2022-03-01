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مستوطنون بالعشرات يدنسون "الأقصى" صباح اليوم

01 مارس 2022 . الساعة 10:30 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

جددت مجموعات من  المستوطنين المتطرفين وبالعشرات، صباح اليوم، اقتحاماتها وتدنيسها للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة .

 وقالت مصادر محلية Yن  مجموعة من المستوطنين اقتحموا الاقصى صباحا، وانه تتوالى مجموعات اخرى وتستعد لاقتحام المسجد الاقصى المبارك على شكل مجموعات في ظل تحويل المسجد الاقصى لثكنة عسكرية لكثرة قوات الشرطة.

وقد قامت عناصر من  قوات الاحتلال  بحراستهم والتي رافقتهم وأحاطت بهم خلال تجوالهم في ساحات المسجد الأقصى  المبارك .

يشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قوات الاحتلال #اقتحام الأقصى #مستوطنون

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