وظائف شاغرة (موظفات تسويق ميداني)

إعلان توظيف صادر عن شركة ميديا لايف برو بمدينة غزة وبالتعاون مع شركة تعمل في مجال التجارة العامة تعلن فيه عن حاجتها الى موظفات تسويق ميداني “حملات إعلانية – جولات ميدانية داخل المتاجر والمولات”

شروط التسجيل

-خبرة لا تقل عن سنة في مجال البيع.

-اللباقة في الحديث، وأن تكون حسنة المظهر.

-تمتلك القدرة العالية والمهارة في التعامل مع الزبائن.

-التقديم لجميع المحافظات.

-تحمل ضغط العمل.

طريقة التسجيل :

- للتسجيل للوظيفة تعبئة طلب التوظيف من خلال الضغط ( هنا )

- التسجيل متاج للاناث فقط.

- اخر موعد للتسجيل : 05/03/2022