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وظائف شاغرة (موظفات تسويق ميداني)

01 مارس 2022 . الساعة 11:17 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن  شركة ميديا لايف برو بمدينة غزة وبالتعاون مع شركة تعمل في مجال التجارة العامة تعلن فيه عن حاجتها الى موظفات تسويق ميداني “حملات إعلانية – جولات ميدانية داخل المتاجر والمولات”

شروط التسجيل 

-خبرة لا تقل عن سنة في مجال البيع.

-اللباقة في الحديث، وأن تكون حسنة المظهر.

-تمتلك القدرة العالية والمهارة في التعامل مع الزبائن.

-التقديم لجميع المحافظات.

-تحمل ضغط العمل.

طريقة التسجيل :

- للتسجيل للوظيفة تعبئة طلب التوظيف من خلال الضغط ( هنا )

- التسجيل متاج للاناث فقط.

- اخر موعد للتسجيل : 05/03/2022

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