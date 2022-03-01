بحرية الاحتلال تهاجم الصيادين في البحر شمال غرب غزة

هاجمت بحرية الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، مراكب الصيادين في بحر السودانية شمال مدينة غزة.

وقالت لجنة توثيق الانتهاكات الاسرائيلية بحق صيادي غزة، في بيان مقتضب: إن "زوارق الاحتلال الحربية فتحت نيران اسلحتها الرشاشة الثقيلة باتجاه مراكب الصيادين لمدة ساعة متواصلة، ولاحقت المراكب غرب منطقة السودانية على بعد 3 ميل، وأجبرتها على التراجع نحو الشاطئ".

وتمارس قوات الاحتلال البحرية اعتداءاتها المتواصلة على الصيادين في عدة مناطق من بحر القطاع، بحجة تجاوزهم المنطقة المسموح لهم الصيد فيها.

ويعتبر الصيد واحداً من أهم المهن التي يعمل بها سكان غزة، ووفق نقابة الصيادين الفلسطينيين، فإن نحو 4 آلاف صياد في القطاع، يعيلون أكثر من 50 ألف فرد، يعملون في هذا النشاط.

وتراجعت مهنة صيد الأسماك بشكل غير مسبوق، خلال سنوات الحصار، نتيجة تراجع حجم الصيد اليومي، بسبب القيود التي يفرضها الاحتلال على المساحات التي يسمح لهم بالصيد فيها.

وتستهدف قوات الاحتلال الصيادين في عرض البحر بشكل يومي، في انتهاكات تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال بحق قطاع غزة، منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 آب/ أغسطس 2014، برعاية مصرية.



وتنص اتفاقية (أوسلو) الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في 13 أيلول/ سبتمبر 1993، على السماح للصيادين بالإبحار مسافة 20 ميلًا بحريًا على طول شواطئ قطاع غزة، إلا أن الاحتلال قلّص المسافة إلى 6 أميال بحرية فقط، وفي بعض الأحيان يمنعها تماماً.

المصدر / فلسطين أون لاين