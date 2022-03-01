وظيفة شاغرة في شركة المدينة للمشروبات

إعلان توظيف صادر عن شركة المدينة للمشروبات الخفيفة - غزة تعلن فيه عن حاجتها لموظف مشرف مبيعات .

الوصف الوظيفي للمهام والمسئوليات :

1- القيام بأعمال البيع والترويج علي أن يتم ذلك تبعاً للسياسة المتبعة للمبيعات والمعتمدة من مدير التسويق والمبيعات .

2- تخطيط النشاط البيعي وفقاً لسياسات الشركة .

3- فتح أسواق وقنوات بيع جديدة .

4- القيام بمتابعة عمليات التوزيع والترويج للمنتجات .

5- متابعة العملاء واستقبال ملاحظتهم ومتابعتها .

6- الإشراف على مندوبين المبيعات وتوجيهم بشكل سليم لتحقيق أهداف المبيعات .

ثانياً : القدرات والمهارات المهنية :

1- القدرة على التخطيط والتنظيم والمتابعة لعملية المبيعات ولطاقم البيع .

2- العمل ضمن الفريق .

3- القدرة على تحمل ضغط العمل .

4- القدرة على إعداد التقارير الدورية والسنوية .

ثالثاً : المؤهلات العلمية :

1- بكالوريوس إدارة اعمال أو تجارة ، أو أي تخصص ذو علاقة في هذا المجال .

2- رخصة قيادة سارية المفعول .

3- لديه خبرة في المبيعات و يفضل في مجال المشروبات و الاغذية .

طريقة التسجيل

- على من يرغب بالتسجيل للوظيفة تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )

- ينتهى التسجيل للوظيفة بتاريخ 10/3/2022 .