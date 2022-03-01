وظيفة شاغرة في شركة المدينة للمشروبات

إعلان توظيف صادر عن شركة المدينة للمشروبات الخفيفة - غزة تعلن فيه عن حاجتها لموظف مشرف مبيعات .
الوصف الوظيفي للمهام والمسئوليات :
1- القيام بأعمال البيع والترويج علي أن يتم ذلك تبعاً للسياسة المتبعة للمبيعات والمعتمدة من مدير التسويق والمبيعات .
2- تخطيط النشاط البيعي وفقاً لسياسات الشركة .
3- فتح أسواق وقنوات بيع جديدة .
4- القيام بمتابعة عمليات التوزيع والترويج للمنتجات .
5- متابعة العملاء واستقبال ملاحظتهم ومتابعتها .
6- الإشراف على مندوبين المبيعات وتوجيهم بشكل سليم لتحقيق أهداف المبيعات .
ثانياً : القدرات والمهارات المهنية :
1- القدرة على التخطيط والتنظيم والمتابعة لعملية المبيعات ولطاقم البيع .
2- العمل ضمن الفريق .
3- القدرة على تحمل ضغط العمل .
4- القدرة على إعداد التقارير الدورية والسنوية .
ثالثاً : المؤهلات العلمية :
1- بكالوريوس إدارة اعمال أو تجارة ، أو أي تخصص ذو علاقة في هذا المجال .
2- رخصة قيادة سارية المفعول .
3- لديه خبرة في المبيعات و يفضل في مجال المشروبات و الاغذية .
طريقة التسجيل
- على من يرغب بالتسجيل للوظيفة تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )
- ينتهى التسجيل للوظيفة بتاريخ 10/3/2022 .