اتحاد دير البلح يجدد آماله بالصعود بتغلبه على اليرموك

غزة/ وائل الحلبي:

حقق المصدر أول فوز له في دوري الدرجة الثانية لأندية غزة لموسم 2021/2022 على حساب جاره خدمات المغازي، في ختام مباريات الجولة الـ11 التي شهدت فوزاً ثميناً لاتحاد دير البلح على اليرموك، ليعيد التوازن لنفسه ويجدد آماله في المنافسة على إحدى بطاقتي الصعود.

المصدر فجر مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه الثمين على خدمات المغازي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الدرة، مُحققاً بذلك أول فوز له في البطولة، إلى جانه أنه زاد من متاعب المغازي الذي تلقى خسارته الرابعة على التوالي.

المصدر وبرغم هذا الفوز لم يغادر المركز السادس عشر والأخير وبقي فيه برصيد (6) نقاط، وتوقف رصيد المغازي عند (13) نقطة في المركز الحادي عشر متأخراً بفارق الأهداف عن خدمات دير البلح صاحب نفس الرصيد.

ويدين المصدر بهذا الفوز للاعبه محمد العديني الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (4).

الحكام: علاء أبو طه للساحة ومحمد اليازجي وفراس الزعانين مساعدين وعبد السلام أبو سليسل رابعاً.

بدوره جدد اتحاد دير البلح من آماله في المنافسة على إحدى بطاقتي الصعود للدرجة الأولى، بعدما قلب تأخره أمام اليرموك إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب خانيونس.

الفوز أبقى اتحاد دير البلح في مكانه بالمركز الرابع ورفع رصيده من النقاط إلى (21) وتجمد رصيد اليرموك عند (11) نقطة في المركز الثالث عشر.

اليرموك تمكن من التقدم عبر ضياء أبو زر (44)، لينتفض اتحاد الدير في الشوط الثاني ويسجل ثلاثة أهداف عبر محمد المنايعة (58) وإسماعيل أبو نادي (70) ومؤمن المنايعة (90+7).

الحكام: عاهد المصري للساحة وعدنان حنيدق وأحمد شبير مساعدين ويوسف قشطة رابعاً.