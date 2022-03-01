اتحاد الكرة يطلب تركيب كاميرات مراقبة في الملاعب

غزة/ وائل الحلبي:

طلب اتحاد كرة القدم من المجلس الأعلى للشباب والرياضة والبلديات المسؤولة عن الملاعب في غزة تركيب كاميرات مراقبة من أجل الحد من استخدام المفرقعات وشغب الملاعب.

ووجه اتحاد الكرة خطاباً رسمياً لمختلف البلديات في غزة إلى جانب المجلس الأعلى من أجل توفير كاميرات مراقبة بناء على توصية من جهاز الشرطة، حيث شهدت الفترة الأخيرة من مرحلة الذهاب في دوري الدرجتين الممتازة والأولى ارتفاعاً في استخدام المفرقعات والألعاب النارية.

ويسعى اتحاد الكرة للقضاء على ظاهرة المفرقعات في الملاعب من خلال تركيب كاميرات مراقبة تتولى الشرطة وإدارة الملاعب مسؤولية مراجعتها في حال وجود أي مخالفة من المشجعين.

ومن المقرر أن يستأنف اتحاد الكرة منافسات الدوري الممتاز والدرجة الأولى يوم السبت القادم بانطلاق مباريات الأسبوع الثاني عشر والأولى من مرحلة الإياب في كلا المسابقتين.

وأوضح اتحاد الكرة أنه طلب من الشرطة زيادة أعداد العناصر التي تتواجد في الملاعب لتأمين المباريات، خاصة وأن الحضور الجماهيري الكبير يحتاج لتأمين على أعلى المستويات.

وشدد الاتحاد على رفضه فكرة إقامة المباريات بدون حضور الجمهور والعمل على معالجة السلوكيات المخالفة وتعزيز المطالب بالتشجيع المثالي من أجل الحفاظ على مسيرة البطولات المختلفة التي ينظمها اتحاد الكرة في كل موسم.