الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات طالت مناطق عدة من مدن الضفة الغربية المحتلة.

ففي رام الله، ذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت صباح اليوم، حي وادي العين في قرية نعلين شمال غرب رام الله، واعتقلت الشاب صادق سرور.

وأكدت أن قوات الاحتلال قامت بإطلاق قنابل الغاز على بيوت المواطنين بعد اعتقال الشاب سرور وانسحابها من المنطقة.

وفي جنين، ذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرة المحررة ياسمين تيسير عبد الرحمن شعبان، عقب اقتحام بلدة الجلمة شمال جنين، ومداهمة منزلها والعبث بمحتوياته، والاستيلاء على جميع أجهزة الهاتف "الجوال" بداخله.

وأشار سمور إلى أن شعبان أسيرة محررة أمضت في سجون الاحتلال خمس سنوات، وأفرج عنها في عام 2019

أما في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك شرق نابلس، فجر اليوم، واعتقلت المواطن علاء أبو السعود (٤٠عاما).

كما اقتحمت قوات الاحتلال قريتي عزموط، وبيت دجن شرق نابلس، ولم يبلغ عن اعتقالات.

المصدر / فلسطين أون لاين