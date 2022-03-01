حماس تنعى شهيدي جنين: لنحوّل ثلاثاء التضامن مع الأسرى لانتفاضة في عموم الضفة

نعت حركة حماس صباح اليوم الثلاثاء، الشهيدين البطلين، الأسير المحرّر عبد الله الحصري، والشاب شادي نجم (18 عاماً)؛ اللّذين ارتقيا شهيدين، فجر اليوم، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم جنين البطولة والتضحية.

وقالت الحركة في بيان نعي، وصل فلسطين أون لاين نسخة عنه، "إنَّنا في حركة حماس، وإذ نزفّ الشهيدين البطلين، ونشيد ببطولات الشباب الثائر في جنين القسَّام، الذين اشتبكوا مع العدو رداً على جرائمه وعدوانه السافر؛ لنحمّل الاحتلال تداعيات جرائمه وإرهابه المنظّم ضدّ أهلنا وشبابنا في الضفة الغربية المحتلة، ونؤكد أنَّ الاعتقال والاغتيال لن يزيد شعبنا إلاَّ تمسكاً بالمقاومة الشاملة".

ودعت حماس، جماهير شعبنا إلى النفير العام؛ لنحوّل ثلاثاء الغضب وفعاليات التضامن مع الأسرى في معركتهم المستمرة ضد إدارة السجون، إلى انتفاضة ومواجهة مع الاحتلال ومستوطنيه في عموم الضفة الغربية المحتلة دفاعاً عن أسرانا ومقدساتنا، وتمسّكاً بحقوقنا الوطنية حتى التحرير والعودة.