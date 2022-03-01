فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أطفال "الحداد".. رفع علم فلسطين يعرضهم للسحل والاعتداء الإسرائيلي

الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة اليوم وغدا

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الثلاثاء 1 مارس

حماس تنعى شهيدي جنين: لنحوّل ثلاثاء التضامن مع الأسرى لانتفاضة في عموم الضفة

شهيدان وعدة إصابات في جنين

حماس: الاعتداء على المقدسيين تصعيد خطير يتحمل الاحتلال تداعياته

الرئيس الأوكراني يوقع طلب الانضمام للاتحاد الأوروبي

مقتل إسرائيلي في إطلاق نار بأوكرانيا

مجموعة محامون من أجل العدالة تدين استدعاء مخابرات السلطة لصديق نزار بنات

تثبيت أسعار المحروقات في غزة تخفيفاً على المواطنين

إعلان تيك توك داخلي

حماس تنعى شهيدي جنين: لنحوّل ثلاثاء التضامن مع الأسرى لانتفاضة في عموم الضفة

01 مارس 2022 . الساعة 07:30 بتوقيت القدس
...

نعت حركة حماس صباح اليوم الثلاثاء، الشهيدين البطلين، الأسير المحرّر عبد الله الحصري، والشاب شادي نجم (18 عاماً)؛ اللّذين ارتقيا شهيدين، فجر اليوم، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم جنين البطولة والتضحية.

وقالت الحركة في بيان نعي، وصل فلسطين أون لاين نسخة عنه، "إنَّنا في حركة حماس، وإذ نزفّ الشهيدين البطلين، ونشيد ببطولات الشباب الثائر في جنين القسَّام، الذين اشتبكوا مع العدو رداً على جرائمه وعدوانه السافر؛ لنحمّل الاحتلال تداعيات جرائمه وإرهابه المنظّم ضدّ أهلنا وشبابنا في الضفة الغربية المحتلة، ونؤكد أنَّ الاعتقال والاغتيال لن يزيد شعبنا إلاَّ تمسكاً بالمقاومة الشاملة".

ودعت حماس، جماهير شعبنا إلى النفير العام؛ لنحوّل ثلاثاء الغضب وفعاليات التضامن مع الأسرى في معركتهم المستمرة ضد إدارة السجون، إلى انتفاضة ومواجهة مع الاحتلال ومستوطنيه في عموم الضفة الغربية المحتلة دفاعاً عن أسرانا ومقدساتنا، وتمسّكاً بحقوقنا الوطنية حتى التحرير والعودة.

إعلان فيسبوك داخلي
#حماس #الاحتلال #جنين #شهداء

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة