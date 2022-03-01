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محدث شهيد وعدة إصابات في جنين

01 مارس 2022 . الساعة 01:36 بتوقيت القدس
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 أعلنت وزارة الصحة فجر اليوم الثلاثاء، عن استشهاد شاب وإصابة آخر بجروج خطيرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامه مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في تصريح مقتضب:" استشهاد مواطن (لم تعرف هويته بعد)، عقب إطلاق الاحتلال النار عليه في مخيم جنين، وإصابة مواطن آخر بجروح حرجة بالرصاص الحي في البطن، وتم إدخاله لغرف العمليات في مستشفى جنين الحكومي".

وذكرت مصادر محلية أن الشهيد هو الشاب عبدلله الحصري أحد كوادر سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين والقوات الخاصة عقب اقتحامها المخيم.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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