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محدث شهيدان وعدة إصابات في جنين

01 مارس 2022 . الساعة 01:36 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة الصحة برام الله، فجر اليوم الثلاثاء، عن استشهاد شاب وإصابة آخر بجروج خطيرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحام مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في تصريح مقتضب:" استشهاد مواطن (لم تعرف هويته بعد)، عقب إطلاق الاحتلال النار عليه في مخيم جنين، وإصابة مواطن آخر بجروح حرجة بالرصاص الحي في البطن، وتم إدخاله لغرف العمليات في مستشفى جنين الحكومي".

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد الشاب المطارد عبد الله الحصري (22 عامًا)، من سكان المخيم خلال اشتباك مع قوات الاحتلال، فيما تبيّن لاحقًا أنّ الشهيد الثاني هو شادي خالد نجم (19 عامًا) وهو عامل كان عائدًا من عمله حين أصيب بجراحٍ حرجة، واستشهد لاحقًا.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين والقوات الخاصة عقب اقتحامها المخيم.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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