حماس: الاعتداء على المقدسيين تصعيد خطير يتحمل الاحتلال تداعياته

أكد الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، اليوم الإثنين، أن الاعتداء على شعبنا في ذكرى الإسراء والمعراج جريمة وتصعيد خطير لن يثني شعبنا عن مقاومة الاحتلال، ونحمّل قادة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعياته.

وحذر حمادة في تصريح صحفي، الاحتلال من مغبّة استمراره في جرائمه وانتهاكاته، مؤكداً أن الشعب لن يبقى مكتوف الأيدي، وسيواصل انتفاضته بكل قوّة، ضد هذه الاعتداءات الوحشية، حماية للقدس والأقصى وانتصاراً للثوابت والمقدسات

ودعا جماهير الشعب الفلسطيني إلى مواصلة تحدّيهم وتصدّيهم للاحتلال ومخططاته التهويدية والاستيطانية.

وجدد حمادة، الدعوة للأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى التحرّك العاجل لفضح جرائم الاحتلال ومنعه من مواصلة جرائمه ضدّ القدس والمقدسيين والأقصى والمرابطين فيه، والانتصار لشعبنا وقضيته العادلة.

المصدر / فلسطين أون لاين