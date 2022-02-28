مجموعة محامون من أجل العدالة تدين استدعاء مخابرات السلطة لصديق نزار بنات

دانت مجموعة محامون من أجل العدالة استدعاء جهاز مخابرات السلطة للناشط الحقوقي في مدينة دوار محمد عمرو صديق الناشط السياسي الذي تم اغتياله نزار بنات، للتحقيق معه على خلفية نشاطه في مجال حقوق الإنسان.

ورأت المجموعة في تصريح لها، أن الاستدعاء يأتي كمحاولة للتضييق على العمل الحقوقي في الضفة الغربية، فضلًا عن أنه يأتي ضمن مئات الاستدعاءات التي توجه للناشطين السياسيين والحقوقيين وطلاب الجامعات، والتي تنتهي في معظمها باعتقال المُستدعى بطريقة غير قانونية.

ووجهت "محامون من أجل العدالة" نداءً عاجلًا للنائب العام لضمان سلامة الناشط عمرو، وعدم التعرض له بالاعتقال أو الملاحقة.

المصدر / فلسطين أون لاين