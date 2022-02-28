فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مقتل إسرائيلي في إطلاق نار بأوكرانيا

مجموعة محامون من أجل العدالة تدين استدعاء مخابرات السلطة لصديق نزار بنات

تثبيت أسعار المحروقات في غزة تخفيفاً على المواطنين

إذاعة الأقصى تعلن عن مسلسل "طريق الدم"

مخابرات السلطة تستدعي الناشط محمد عمرو للمقابلة صباح الغد

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين في بحر غزة

بينهم طفل.. عشرات الإصابات خلال قمع الاحتلال المواطنين في باب العامود

حمامرة: معركة "سيف القدس" أثبتت أن المقدسيين ليسوا وحدهم

مطارد للاحتلال يدعو السلطة للكف عن ملاحقتهم في الضفة

إعلان تيك توك داخلي

مجموعة محامون من أجل العدالة تدين استدعاء مخابرات السلطة لصديق نزار بنات

28 فبراير 2022 . الساعة 21:09 بتوقيت القدس
...

دانت مجموعة محامون من أجل العدالة استدعاء جهاز مخابرات السلطة للناشط الحقوقي في مدينة دوار محمد عمرو صديق الناشط السياسي الذي تم اغتياله نزار بنات، للتحقيق معه على خلفية نشاطه في مجال حقوق الإنسان.

ورأت المجموعة في تصريح لها،  أن الاستدعاء يأتي كمحاولة للتضييق على العمل الحقوقي في الضفة الغربية، فضلًا عن أنه يأتي ضمن مئات الاستدعاءات التي توجه للناشطين السياسيين والحقوقيين وطلاب الجامعات، والتي تنتهي في معظمها باعتقال المُستدعى بطريقة غير قانونية.

ووجهت "محامون من أجل العدالة" نداءً عاجلًا للنائب العام لضمان سلامة الناشط عمرو، وعدم التعرض له بالاعتقال أو الملاحقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#السلطة #اعتقال سياسي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة