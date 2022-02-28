فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مقتل إسرائيلي في إطلاق نار بأوكرانيا

مجموعة محامون من أجل العدالة تدين استدعاء مخابرات السلطة لصديق نزار بنات

تثبيت أسعار المحروقات في غزة تخفيفاً على المواطنين

إذاعة الأقصى تعلن عن مسلسل "طريق الدم"

مخابرات السلطة تستدعي الناشط محمد عمرو للمقابلة صباح الغد

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين في بحر غزة

بينهم طفل.. عشرات الإصابات خلال قمع الاحتلال المواطنين في باب العامود

حمامرة: معركة "سيف القدس" أثبتت أن المقدسيين ليسوا وحدهم

مطارد للاحتلال يدعو السلطة للكف عن ملاحقتهم في الضفة

إعلان تيك توك داخلي

إذاعة الأقصى تعلن عن مسلسل "طريق الدم"

28 فبراير 2022 . الساعة 20:07 بتوقيت القدس
...
إذاعة الأقصى

أعلنت إذاعة صوت الأقصى عن مسلسل إذاعي درامي جديد ستبثه خلال شهر رمضان المبارك تحت اسم طريق الدم.

وقالت الإذاعة إن المسلسل سيناقش قضية اجتماعية مهمة وهي الأخذ بالثأر، والذي ينجم نتيجة مشاكل عائلية.

وأوضحت الإذاعة أن المسلسل الجديد الذي ألفه وأخرجه الفنان نبيل عيسى الخطيب سيكون عبارة عن 30 حلقة سيبث طيلة أيام الشهر والذي يأتي في ظل القضايا الاجتماعية التي أصبحت متراكمة في ظل استمرار فرض الحصار الإسرائيلي ودور الاحتلال في هذه المشاكل بهدف زعزعة الأمن والاستقرار الاجتماعي.

وقالت الإذاعة إنها تتبنى الأعمال الدرامية وتنتجها وتسخر كافة الإمكانيات لذلك، مشددة على انها تسعى لبناء المجتمع وازدهاره من خلال منبرها الإذاعي، وأنها تساهم في تحصين الجبهة الداخلية ودعم المقاومة بكافة أشكالها عبر ما تطرحه من برامج وأعمال درامية.

ودعت الإذاعة الجمهور إلى متابعة المسلسل، ووعدت بتطوير الأعمال الدرامية والتطرق للمواضيع التي تهم كافة المواطنين، مشيرة الى ان الأعمال القادمة ستمثل نقلة نوعية سواء بشهر رمضان أو عبر برنامج أخرى.

إعلان فيسبوك داخلي
#مسلسل رمضاني

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة