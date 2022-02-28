إذاعة الأقصى تعلن عن مسلسل "طريق الدم"

أعلنت إذاعة صوت الأقصى عن مسلسل إذاعي درامي جديد ستبثه خلال شهر رمضان المبارك تحت اسم طريق الدم.

وقالت الإذاعة إن المسلسل سيناقش قضية اجتماعية مهمة وهي الأخذ بالثأر، والذي ينجم نتيجة مشاكل عائلية.

وأوضحت الإذاعة أن المسلسل الجديد الذي ألفه وأخرجه الفنان نبيل عيسى الخطيب سيكون عبارة عن 30 حلقة سيبث طيلة أيام الشهر والذي يأتي في ظل القضايا الاجتماعية التي أصبحت متراكمة في ظل استمرار فرض الحصار الإسرائيلي ودور الاحتلال في هذه المشاكل بهدف زعزعة الأمن والاستقرار الاجتماعي.

وقالت الإذاعة إنها تتبنى الأعمال الدرامية وتنتجها وتسخر كافة الإمكانيات لذلك، مشددة على انها تسعى لبناء المجتمع وازدهاره من خلال منبرها الإذاعي، وأنها تساهم في تحصين الجبهة الداخلية ودعم المقاومة بكافة أشكالها عبر ما تطرحه من برامج وأعمال درامية.

ودعت الإذاعة الجمهور إلى متابعة المسلسل، ووعدت بتطوير الأعمال الدرامية والتطرق للمواضيع التي تهم كافة المواطنين، مشيرة الى ان الأعمال القادمة ستمثل نقلة نوعية سواء بشهر رمضان أو عبر برنامج أخرى.